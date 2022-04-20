Не только "Видение бабочки": в Каннах состоится премьера еще одного украинского фильма

20 апреля 2022 , 19:22
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Источник:

Новое украинское кино

В программе Каннского кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров" состоится мировая премьера украинского фильма режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". Что о нем известно – читайте в Кино 24.

Полнометражный игровой фильм Памфир стал одним из 23 игровых фильмов со всего мира, которые отобрали к участию в 54-м "Двухнедельнике режиссеров", параллельной программе 75-го Каннского кинофестиваля.

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В Каннах состоится мировая премьера фильма "Памфир"

Среди участников программы в этом году фильмы режиссеров Алекса Гарленда, Пьетро Марчелло, Миа Хансен-Лове, Николя Паризер, Алиса Уинокур и другие.

"Памфир": сюжет и актеры 

"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи.

События фильма проходят на западной Украине накануне традиционного карнавала Маланки. Памфир возвращается в свою семью после длительного отсутствия. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие. Когда его сын устраивает поджог в молитвенном доме, Памфир вынужден восстановить связь со своим неспокойным прошлым. Чтобы отплатить за вину сына, Памфир обращает на рискованный путь с необратимыми последствиями.


Кадр из фильма "Памфир" / Новое украинское кино

Роли в фильме исполнили:

  • Александр Яцентюк;
  • Соломия Кириллова;
  • Станислав Потяк;
  • Мирослав Маковийчук;
  • Елена Хохлаткина;
  • Иван Шаран.

"Памфир" создается в копродукции Украины, Франции, Польши и Чили. Разработка проекта производилась при поддержке Украинского культурного фонда. Над сценарием режиссер работал в резиденции Каннского международного кинофестиваля Cinéfondation Residence. Также проект был разработан в двух влиятельных сценарных мастерских – TorinoFilmLab (Script&Pitch) и Midpoint Intensive.

В 2019 году "Памфир" стал победителем 11 питчинга Госкино, а также получил поддержку Польского института кино (PISF), швейцарского фонда Visions Sud Est, одного из наиболее известных фондов в Европе, финансирующих экспериментальное кино – Hubert Bals Fund, французского национального центра кино – CNC Aide aux cinemas du monde, международного фонда Goteborg Film Fund и Черновицкой облгосадминистрации.

Релиз картины запланирован на 2022 год.

Что такое "Двухнедельник режиссеров"

"Двухнедельник режиссеров" — программа, существующая с 1969 года, и стала площадкой для премьер фильмов выдающихся режиссеров, в частности Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбиндера, Джорджа Лукаса, Мартина Скорсезе, Джима Джармуша, Майкла Ханеке, Спайка Ли ера и Люка Дарденни, Софии Копполы, Рубена Остлунда, Ксавье Долана, Хлои Джао и многих других.
Автор: Наталія Гулій