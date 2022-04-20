Повнометражний ігровий фільм Памфір став одним із 23 ігрових фільмів з усього світу, які відібрали до участі в 54-му "Двотижневику режисерів", паралельній програмі 75-го Каннського кінофестивалю.

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Серед учасників програми цього року фільми режисерів Алекса Гарленда, П'єтро Марчелло, Міа Хансен-Лове, Ніколя Парізер, Аліса Уінокур та інші.

"Памфір": сюжет та актори

"Памфір" – історія про хорошого сім'янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї.

Події фільму відбуваються на західній Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки. Памфір повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Безумовна любов сім'ї Памфіра має побічну дію. Коли його син влаштовує підпал в молитовному домі, Памфір змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотними наслідками.



Кадр з фільму "Памфір" / Нове українське кіно

Ролі у фільмі виконали:

Олександр Яцентюк;

Соломія Кирилова;

Станіслав Потяк;

Мирослав Маковійчук;

Олена Хохлаткіна;

Іван Шаран.

"Памфір" створюється у копродукції України, Франції, Польщі та Чилі. розробка проєкту здійснювалася за підтримки Українського культурного фонду. Над сценарієм режисер працював у резиденції Каннського міжнародного кінофестивалю Cinéfondation Residence. Також проєкт був розроблений у двох найвпливовіших сценарних майстернях – TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive.

У 2019 році "Памфір" став переможцем 11 пітчингу Держкіно, а також отримав підтримку Польського інституту кіно (PISF), швейцарського фонду Visions Sud Est, одного із найбільш відомих фондів у Європі, які фінансують експериментальне кіно – Hubert Bals Fund, французького національного центру кіно – CNC Aide aux cínemas du monde, міжнародного фонду Goteborg Film Fund та Чернівецької обласної державної адміністрації.

Реліз картини запланований на 2022 рік.