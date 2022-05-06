Не умножена ли вся русская культура на ноль, – обосновал соавтор "Украина в огне 2"

На днях мы взяли интервью у участника творческой группы "Украина в огне 2". Кроме важной информации о сериале, он поделился своими мыслями по поводу бойкота русской культуры сегодня.

Что такое ныне русская культура? – спрашивает автор. Если брать энциклопедическое ее определение, то русская культура как совокупность материальных и духовных ценностей – это стремление уничтожить и унизить нас силой: армией, бомбами, насилием – как народ, передает 24 канал. "Как можно не бойкотировать такую культуру?"

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О бойкоте русской культуры

По словам соавтора, бойкот – это единственная адекватная реакция нашего государства и народа. Ведь культура – это ни имитация, ни фотографии городов и картины эрмитажей или кадры фильмов, а то, что они нам несут.

"На бумаге пишут и нас учат: "В человеке все должно быть прекрасным", а в жизни – убивают мирных жителей, насилуют украинских женщин, экскрементируют в наших домах, разрушают тысячи наших школ, грабят нас? Кстати, не только в Украине. О какой культуре идет речь?", – продолжил он.

Не умножена ли вся русская культура на ноль? Культура – это мера человечности, и какова она у пилота, сбрасывающего бомбы на мирные города, тогда как абсолютное большинство россиян поддерживает такую войну или не останавливает ее? Не стала ли русская культура образцом кощунства, двуличности?

Кроме этого, автор подчеркнул, что остается еще вопрос индивидуального отношения: к русскому языку, к отдельным представителям так называемой русской культуры. И этот вопрос решает каждый себе.

"Русскоязычные украинцы наконец-то осознают: россияне их уничтожают, а не как обещали, защищают. Блокадными и разрушенными являются преимущественно русифицированные украинские города, россияне как оккупанты сначала доводят все до гуманитарной катастрофы, а потом, как "спасители", дают хлеб, воду" и макароны. По нашим наблюдениям, большинство убитых мирных украинцев и разрушенных местностей - русскоязычные. Мертвые уже не поймут, что их через язык использовали и убили. Но, возможно, живые еще могут понять. ", – подытожил он.

Что известно об "Украине в огне 2"

"Украина в огне 2" – это документальный сериал о полномасштабном вторжении россиян на земле Украины. Несмотря на ужасные кадры отчаяния, он показывает достойную борьбу украинского народа за свободу. На сегодняшний день проект насчитывает 80 эпизодов, каждый из которых длится одну минуту.

"Абсолютное большинство кадров – с видео очевидцев. Часть – это художественные кадры мест, фото. Они могут добавить историческую параллель или эстетизировать нарратив, реальность. Потому что порой это поразительные кадры насилия, жестокости, смерти", – сказал соавтор проекта.

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