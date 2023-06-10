Первый показ фестиваля, который стартовал в Киеве, посетили Анна Сагайдачная, Влад Никитюк, Вячеслав Соломко, София Егорова, Роб Фельдман, Марк Вилкинс и другие. Об этом 24 Каналу сообщила компания "Артхаус Трафик".

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Украинские звезды посетили открытие 6-й Недели швейцарского кино

Фестиваль открылся исторической биографической драмой "Влюблена в пустыне" режиссера Маргарете фон Тротта с официального конкурса Берлинале. Именно кадром из этого фильма вдохновлен фестивальный постер этого года. Снятая по реальным событиям лента рассказывает о кризисе в отношениях Ингеборг Бахман и Макса Фриша – одних из самых выдающихся писателей 20 века.

Главные роли исполняют звезда картин "Три мушкетера: Д'Артаньян" и "Корсет" Вики Крипс (лучшая европейская актриса 2022 года по версии Европейской киноакадемии), а также Рональд Церфельд, известный по сериалу "Вавилон-Берлин".

"Неделя швейцарского кино" 2023: смотрите трейлер к фестивалю

Представили фильм-открытие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн и программный директор Недели швейцарского кино Илья Дядик.



Феликс Бауманн и Марк Вилкинс, режиссер, соучредитель галереи The Naked Room и гастросообщества "Рейтарская Circle" / Фото Насти Теликовой

Анна Сагайдачная, актриса / Фото Насти Теликовой

София Егорова, певица / Фото Насти Теликовой



Вячеслав Соломко, телеведущий / Фото Насти Теликовой

Роб Фельдман, актер / Фото Насти Теликовой

Какие фильмы покажут на фестивале

В рамках киносмотра покажут еще один исторический байопик – ленту "Сиси и я" режиссера Фрауке Финстервальдер. Это также премьера Берлинского фестиваля – фильм показали в секции "Панорама", в которую отбирают ленты с ярко выраженным политическим, гендерным или социальным контекстом. В центре сюжета – графиня, которая становится спутницей самой популярной женщины своего времени – австрийской императрицы Сиси. Главную роль играет Сандра Гюллер ("Неидеальный мужчина", "Тони Эрдманн").

Третья картина фестиваля, снятая женщиной – "Линия" по официальному конкурсу прошлогоднего Берлинале. Режиссер Урсула Майер ("Дневник моего ума", "Мосты Сараева", "Дом") – самая известная женщина, представляющая кинематограф Швейцарии. Драматические события фильма разворачиваются в семье главной героини, которая получает судебный запрет приближаться к семейному дому после удара своей матери. Украинским зрителям одна из актрис, Валерия Бруни-Тедески, будет известна по лентам "Лето '85", "Только животные" и "Как сумасбродные".

На фестивале также продемонстрируют снятую с участием украинских кинематографистов картину "Ольга". Дебютная полнометражная работа режиссера Эли Граппа впервые увидела свет в Каннах в 2021 году, а украинская премьера была в том же году на Одесском международном кинофестивале. Швейцария же выдвигала фильм на соискание Премии Оскар в категории "Лучшая международная лента". В картине говорится об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране проходит Евромайдан.

Мероприятие проводят посольство Швейцарии в Украине совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик". После завершения фестиваля активисты и руководители киноклубов смогут организовать показы в своем городе в рамках проекта "Киноклуб. Всеукраинская сеть". Для этого нужно подать заявку на сайте.

Фестиваль "Неделя швейцарского кино" продлится в киевском кинотеатре "Жовтень" до 14 июня. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатр.