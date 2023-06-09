The Gaurdian в свой список включила громкие кинопремьеры, вышедшие в этом году на экранах Великобритании. Об этом сообщила команда фильма "Памфир".

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Гордимся мировым признанием фильма и напоминаем, что вы еще можете посмотреть фильм в Киеве. Прокат продолжается в кинотеатрах,

– отмечают создатели.

О чем рассказывает "Памфир"

Семейная драма "Памфир" – история о хорошем семьянине, который, проходя испытания судьбы, обращает с честного пути ради своей семьи. События в ленте проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир" – это прозвище, которое главный герой получил в своей деревне от своего деда. Его история постепенно раскрывается на протяжении фильма. Больше о "Памфире" узнайте в кино.

"Памфир": смотрите трейлер фильма

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров" еще в мае 2022 года. По словам режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, это кино, которое затрагивает очень много аспектов человеческой жизни, которые возникают из-за того, что главный герой очень хочет помочь своей семье, которая его невероятно любит, обожает и хочет, чтобы он остался. Но для этого ему нужно найти возможности, чтобы сделать жизнь своей семьи лучше.