The Gaurdian до свого списку включила гучні кінопрем’єри, що цього року вийшли на екранах Великої Британії. Про це повідомила команда фільму "Памфір".

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Пишаємося світовим визнанням стрічки й нагадуємо, що ви ще можете переглянути фільм у Києві. Прокат триває у кінотеатрах,

– зазначають творці.

Про що розповідає "Памфір"

Сімейна драма "Памфір" – історія про хорошого сім'янина, який, проходячи випробування долі, звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Події у стрічці відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір" – це прізвисько, яке головний герой отримав у своєму селі від свого діда. Його історія поступово розкривається протягом фільму. Більше про "Памфіра" дізнавайтеся у кіно.

"Памфір": дивіться трейлер фільму

Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у програмі "Двотижневик режисерів" ще у травні 2022 року. За словами режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, це кіно, яке зачіпає дуже багато аспектів людського життя, які виникають унаслідок того, що головний герой дуже хоче допомогти своїй сім’ї, яка його неймовірно любить, обожнює й хоче, щоби він залишився. Але для цього йому потрібно знайти можливості, щоби зробити життя своєї сім’ї кращим.