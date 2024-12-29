Не пропустите их: 10 самых недооцененных фильмов года
Мы уже подошли к завершению 2024 года. Это время замедлиться и оглянуться на то, что остается позади. В киноиндустрии состоялось множество громких премьер, однако некоторые фильмы получили недостаточно заслуженного внимания.
Фильм с Томом Харди, чрезвычайно интересный хоррор, музыкальный байопик – 24 Канал со ссылкой на Yahoo! собрал недооцененные ленты этого года. Успейте посмотреть их до завершения года.
К слову 3 лучшие детективные фильмы 2024 года, которые будут держать в напряжении до конца
"Ночь с дьяволом"
Лента вышла в начале года и могла бы стать лучшим хоррором. Фильм рассказывает о телеведущем ночного шоу 70-х, который устраивает особую паранормальную программу в прямом эфире.
"Ночь с дьяволом": смотрите трейлер онлайн
"Байкеры"
Звездный актерский состав, история об отношениях между безумным байкером и его выбор между любимой и его клубом – об этом фильме говорили слишком мало.
"Байкеры": смотрите трейлер онлайн
"Я видел свет телевизора"
Фильм ужасов рассказывает о двух подростках, которые слишком увлеклись любимым телешоу в 90-е. Это увлекательная история о взрослении и идентичности.
"Я видел свет телевизора": смотрите трейлер онлайн
"Не говори со злом"
Хоррор рассказывает об американской паре, которая на выходные приезжает к британцам. Их отдых становится кошмаром. В параллельном мире этот фильм мог бы стать лучшим среди ужасов.
"Не говори со злом": смотрите трейлер онлайн
"Мечты робота"
Это анимационный фильм об одиноком Псе, который заводит себе друга – робота. Это волшебная история дружбы и многое другое.
"Мечты робота": смотрите трейлер онлайн
"Клипни дважды"
Экспара Ченнинг Татум и Зои Кравиц сыграли в ленте об официантке, которая соглашается поехать с богачом на его собственный остров. Там происходят интересные, но и странные события.
"Клипни дважды": смотрите трейлер онлайн
"Мысль о тебе"
Один из лучших ромкомов года о романе женщины с гораздо более молодым парнем. Их отношения разворачиваются на фоне софитов и под прицелом камер.
"Мысль о тебе": смотрите трейлер онлайн
"Что-то в воде"
Триллер рассказывает о друзьях, которые едут в гости на свадьбу. Вместо этого им приходится бороться за выживание в Карибском море.
"Что-то в воде": смотрите трейлер онлайн
"Пчеловод"
Фильм рассказывает о шпионе на пенсии, которого снова втягивают в запутанное дело. Главную роль исполняет Джейсон Стейтем.
"Пчеловод": смотрите трейлер онлайн
"Эми Уайнхаус: Back To Black"
Лента рассказывает о жизни и творчестве легендарной музыкантки Эми Уайнхауз и ее достижениях – от подросткового возраста до пика популярности.
Эми Уайнхауз: Back To Black: смотрите трейлер онлайн