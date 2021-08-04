Это экранизация фантастического рассказа Эммы Браславской, получившего несколько престижных премий. Фильм был представлен в марте 2021 года в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, где исполнительница главной женской роли Марен Эггерт получила "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль.

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"Я создан для тебя" получил 91% рейтинг на Rotten Tomatoes, а западные критики единодушно хвалят фильм за остроумие, актерскую игру, отличную химию между героями. Соавтором сценария и режиссером выступила Мария Шрадер, в прошлом году получившая премию Эмми за режиссуру шоу "Неортодоксальная" для Netflix.

Что показали в новом фрагменте романтической комедии?

В опубликованном фрагменте женщина хочет спать вместе со своим мужчиной-роботом. Она пытается попробовать как это – заниматься любовью с "17-ю миллионами умственных файлов", то есть неким "идеальным андроидом". Мужчина ласково отказывается, предлагая танец вместо секса.

Я хочу все и сейчас. Я хочу знать, как с тобой заниматься сексом. Мы сегодня будем не отдыхать, а спать вместе,

– говорит Альма, главная героиня комедии.

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Сюжет ромкома "Я создан для тебя"

Альма (Марен Эггерт) – выдающаяся ученая с тяжелым характером. После развода со своим мужем она встречается только с друзьями или хорошо проводит время дома в тишине. Обо всех ее желаниях, проблемах и надеждах зритель узнает по ходу действия. Но с каждой минутой создатели фильма приводят главную героиню к знакомству с Томом (Дэном Стивенсом). И вот тут начинается настоящая романтическая история! Том – идеальный андроид, созданный специально под нее и ее вкусы. По крайней мере в теории. А на практике Альма оказалась в числе первопроходцев, которые должны оценить, могут ли такие работы и правда жить бок о бок с людьми, быть для нас опорой, поддержкой и полноценным любовным интересом.

Ты исполняешь мое желание. Тебя сделали для этого! Я приказываю тебе остаться. Я верну тебя на завод,

– разъяренно говорит Альма в новом фрагменте из ромкома.

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Стоит ли говорить, что строптивая Альма, сама того до конца не осознавая, приобрела не менее строптивый экземпляр, который не намерен просто так сдаться и быть отправленным назад на завод-производитель?

Уже завтра, 5 августа 2021 года, зрители увидят эту историю в кинотеатрах Украины.