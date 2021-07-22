"Я создан для тебя": сеть сбил с толку фрагмент из фильма

В сети появился фрагмент необычной романтической комедии "Я создан для тебя" от лауреатки премии Эмми Марии Шрадер. Фильм стартует в украинских кинотеатрах 5 августа 2021 года.

Что показали в опубликованном фрагменте "Я создан для тебя"?

В опубликованном фрагменте в квартиру главной героини неожиданно и с утра пораньше наведывается ее бывший возлюбленный, не ожидая там встретить другого мужчину и, конечно же, не подозревая, что перед ним самый настоящий робот, который нашел блестящий способ выйти из щекотливой ситуации.

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Ироничная романтическая лента "Я создан для тебя" по состоянию на сегодня имеет 91% рейтинг на Rotten Tomatoes. Европейские и американские критики хвалят ленту Марии Шрадер за легкий юмор, ненавязчивый и остроумный сюжет, идеальную "химию" между героями Стивенса и Эггерт.

Актерский состав фильма "Я создан для тебя"

Главную мужскую роль исполнил Дэн Стивенс, звезда шоу "Аббатство Даунтон" и "Легион", а также фильмов "Красавица и чудовище", "Гость", "Бывшая с того света", "Евровидение: История огненной саги". Компанию британскому актеру составили:

Марен Эггерт ( "Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути"), которая получила престижного "Серебряного Медведя" за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале, где "Я создан для тебя" стал одним из фаворитов конкурсной программы;

Сандра Хюллер ("Тони Эрдманн", "Реквием").

Какой сюжет фильма?

Том – воплощение идеального мужчины для одной исключительной женщины. Но неординарная Альма не так проста и предсказуема. У Тома есть всего три недели, чтобы доказать ей свое совершенство и разобраться в том, что такое настоящая любовь.

Когда дата премьеры?

"Я создан для тебя" с 5 августа 2021 только в кино.