Какие голливудские актеры живут с неизлечимыми заболеваниями

К сожалению, жизнь часто бывает жестокой и несправедливой по отношению ко всем людям. Но хуже всего это, пожалуй, то, когда на кону стоит здоровье. Ведь от самочувствия зависит все.

От болезней не застрахован никто. Известные люди часто становятся примером того, как то или иное заболевание может кардинально изменить жизнь, пишет 24 Канал.

Какими болезнями болеют голливудские актеры?

Дэниел Рэдклифф

С самого детства звезда фильмов о "Гарри Поттере" страдает диспарксией – неврологическим заболеванием, которое затрудняет координацию движений и мелкую моторику. Из-за этого Рэдклифф не может самостоятельно завязать шнурки, водить авто или понятно писать от руки.

Диспарксия негативно влияла на его обучение в школе, однако помогла попробовать себя в актерстве. Дэниел не жалуется, ведь болезнь протекает в легкой форме. Однако его особенность побудила к помощи пациентам с редкими заболеваниями по всему миру.

Дэниел Рэдклифф / Фото Getty images

Брюс Уиллис

В феврале 2023 года стало известно, что актеру установили тяжелый диагноз: лобно-височная деменция. Первые симптомы начали проявляться еще в 2022 году, когда Брюс столкнулся с трудностями произношения, и врачи сначала диагностировали его состояние как афазию – нарушение речи. Однако со временем состояние актера ухудшалось, и только в 2023 году врачи смогли поставить точный диагноз.

Брюс Уиллис / Фото Getty images

В конце января жена актера рассказывала, что у Брюса прогрессирует неврологическое заболевание, а также ему диагностировали анозогнозию – состояние, при котором человек не осознает собственного диагноза.

Чарли Шин

Актер в 2015 году сообщил, что ему диагностировали ВИЧ. Это произошло еще за четыре года до того, как Чарли решил поделиться этой информацией публично.

В день, когда мне поставили диагноз, мне сразу захотелось застрелиться. Но там была моя мама, я не мог сделать этого перед ней и позволить ей убирать этот беспорядок,

– откровенно рассказал мужчина.

Чарли Шин / Фото Getty images

Сегодня Чарли находится на специальной терапии и даже проходил тестирование препарата от вируса.

Том Хэнкс

В 2013 году звезде "Фореста Гампа" диагностировали диабет второго типа. По словам актера, он пренебрежительно относился к своему здоровью, а также не обращал внимания на лишний вес.

Том Хэнкс / Фото из инстаграма звезды

Мой врач сказал: "Если вам удастся весить столько, сколько вы весили в старшей школе, вы фактически станете вполне здоровым, и у вас не будет диабета II типа." А я сказал: "Что ж, пусть у меня тогда будет диабет ІІ типа",

– пошутил Хэнкс.

Джим Керри

Популярный комедийный актер еще в 2004 году рассказал, что у него СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности). Из-за этого Керри даже был в глубокой депрессии.

Сегодня он выступает за борьбу со стигматизацией психических заболеваний.

Джим Керри / Фото Getty images

Тим Карри

В 2012 году у актера известного фильма "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке" произошел инсульт. Карри потерял возможность самостоятельно передвигаться, поэтому уже много лет прикован к инвалидной коляске. Кроме того, у него заметен частичный паралич лица и есть проблемы с левой ногой. Хотя Тим и не снимается в кино, однако продолжает работать как актер дубляжа.

Тим Карри / Коллаж 24 Канала

Майкл Джей Фокс

В 30 лет звезда фильмов "Назад в будущее" услышал страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Тогда врачи говорили, что у Майка есть 10 лет активной жизни, прежде чем недуг возьмет свое.

Тогда Фокс начал чрезмерно употреблять алкоголь, однако таки смог овладеть собой. Все годы он посвящает себя исследованию Паркинсона и помощи людям с этим диагнозом.

Майкл Джей Фокс / Фото Getty images

Сельма Блэр

Американская актриса, которая сыграла в фильме "Блондинка в законе", в 2018 году узнала о своем диагнозе – рассеянный склероз. Оказалось, что у звезды он протекал незаметно аж 15 лет.

Через год ей также диагностировали спастическую дисфонию, что повлияло на голосовые связки.

Сегодня звезда вынуждена передвигаться с помощью трости, а также часто появляется на публичных мероприятиях с собакой-поводырем.