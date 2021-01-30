На ютубе неизвестные опубликовали документальный фильм о королевской семье Великобритании. Лента была создана BBC в 1969 году. Королева Елизавета II несколько веков назад запретила ее показывать.

Источник: CNN

В 1969 году кинокартину "Королевская семья" Ричарда Коустона просмотрели 30 миллионов британцев. 110-минутный фильм не появлялся на экранах с 1970-х годов, а теперь есть в сети.

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Эта лента является одной из тех, которые в Великобритании просматривали больше всего. Телеканал BBC отмечает, что в целом фильм посмотрели 350 миллионов человек в разных странах мира.

Через некоторое время после премьеры по просьбе Букингемского дворца фильм прекратили транслировать. Ее Величество считает, что в киноленте освещены слишком интимные подробности из жизни членов королевской семьи.

28 января 2021 года неизвестные распространили ленту на ютубе. Таким образом ее мог просмотреть каждый желающий. Администрация видеосервиса быстро отреагировала на этот инцидент и удалила фильм как нарушающий авторские права, говорится на CNN.

На ютубе продолжают появляться копии документального фильма, однако их также быстро удаляют.

Что показали в фильме "Королевская семья"

В "Королевской семье" монарх сравнивает посла США с "гориллой". Также авторы документальной ленты показали повседневную жизнь королевской семьи. В частности, есть моменты, где монархи едят, а также королева шарит в сумочке, чтобы купить мороженое для своего маленького сына. Позже она говорит: "Эта гадостная липкая субстанция будет в машине, не так ли?".

Именно из-за таких деталей фильм "Королевская семья" считается новаторским, поскольку показывает ту сторону жизни королевичей, которая всегда остается как можно дальше от посторонних глаз.