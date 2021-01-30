На ютубі невідомі опублікували документальний фільм про королівську родину Великої Британії. Стрічку була створена BBC у 1969 році. Королева Єлизавета ІІ декілька століть тому заборонила показувати її.

Джерело: CNN

У 1969 році кінокартину "Королівська родина" Річарда Коустона переглянули 30 мільйонів британців. 110-хвилинний фільм не з'являвся на екранах з 1970-х років, а тепер є в мережі.

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Ця стрічка є однією з тих, які у Великій Британії переглядали найбільше. Телеканал BBC зазначає, що загалом фільм подивилися 350 мільйонів людей у різних країнах світу.

Через деякий час після прем'єри на прохання Букінгемського палацу фільм припинили транслювати. Її Величність вважає, що у кінострічці висвітлені занадто інтимні подробиці з життя членів королівської сім'ї.

28 січня 2021 року невідомі поширили стрічку на ютубі. Таким чином її міг переглянути кожен охочий. Адміністрація відеосервісу швидко відреагувала на цей інцидент і видалила фільм як такий, що порушує авторські права, мовиться на CNN.

На ютубі продовжують з'являтися копії документального фільму, проте їх також швидко видаляють.

Що показали у фільмі "Королівська родина"

У "Королівській родині" монарх порівнює посла США з "горилою". Також автори документальної стрічки показали повсякденне життя королівської сім'ї. Зокрема, є моменти, де монархи їдять, а також королева нишпорить у сумочці, щоб придбати морозиво для свого маленького сина. Пізніше вона каже: "Ця гидотна клейка субстанція буде в машині, чи не так?".

Саме через такі деталі фільм "Королівська родина" вважається новаторським, оскільки показує ту сторону життя королевичів, яка завжди залишається якомога далі від сторонніх очей.