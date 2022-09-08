"Едем в больницу": неизвестный с оружием ворвался в дом Марины Мазепы и сильно избил ее парня

Голливудская актриса Марина Мазепа, родившаяся и выросшая в Украине, пережила большой стресс. В ее дом сегодня ворвался грабитель и жестоко избил ее парня.

Пока Марины Мазепы не было дома, неизвестный ворвался в ее дом в Лос-Анджелесе. Он с оружием перепрыгнул через забор и попал в кухню.

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В дом актрисы Мазепы ворвался грабитель с оружием

По словам Марины, ее парень тоже схватил пистолет и погнался за ним. Они подрались, неизвестный ударил Теда в голову, сломал палец и скрылся.

Тед жив и сейчас все хорошо. Сейчас у нас полиция и скорая помощь. Мы едем в больницу,

– написала звезда.

Марина дополнила, что Тед потерял много крови, но, несмотря ни на что, пытается шутить.

Неизвестный ворвался в дом и избил парня актрисы Мазепы / Скриншот из инстаграма

Дом актрисы и ее парня оборудован камерами, поэтому некоторые моменты, например часть и драки и само проникновение неизвестного, можно увидеть на экране.

Неизвестный ворвался в дом актрисы Мазепы / Скриншот из инстаграма

Актриса поделилась, что Теду очень повезло, что не пришлось применять оружие и что сам не попал под пулю.

Так безумно счастлив и благословен! Это выпавший магазин

– подписала другой снимок актриса.

Неизвестный ворвался в дом актрисы Мазепы / Скриншот из инстаграма

Что известно о Марине Мазепе

Марина Мазепа – украинка из Конотопа, уже несколько лет живущая в Лос-Анджелесе. В свои 25 Марина Мазепа снялась в нескольких крупных проектах: "Нечестивый", "Воплощение зла" и "Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити". Сейчас работает над приквелом "Джон Вика" - сериалом "Континенталь". Кроме этого, звезда является экссовременницей телешоу "Танцуют все".

Недавно 24 канал пообщался с актрисой из-за видеосвязи. Она рассказала о том, как переживает войну, и я поддержал ее любимый. Чрезвычайная любовь к Украине и украинской культуре не оставляет звезду безразличной. Ее родственники сейчас находятся в Украине. Она поддерживает связь с ними.

Интересно, что Марина Мазепа может быть правнучкой гетмана Ивана Мазепы. Об этом ей рассказывал отец, однако со временем звезда стремится обратиться к архивам, чтобы убедиться в этом окончательно.

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