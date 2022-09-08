Поки Марини Мазепи не було вдома, невідомий вдерся в її дім, що в Лос-Анджелесі. Він зі зброєю перестрибнув через паркан та потрапив на кухню.

Наш ексклюзив Про приквел "Джона Віка" та війну в Україні: інтерв'ю з голлівудською акторкою Мариною Мазепою

В будинок акторки Мазепи вдерся грабіжник зі зброєю

За словами Марини, її хлопець також схопив пістолет і погнався за ним. Вони побилися, невідомий вдарив Теда в голову, зламав палець і втік.

Тед живий і зараз все добре. Зараз в нас поліція і швидка допомога. Ми їдемо в лікарню,

– написала зірка.

Марина доповнила, що Тед втратив багато крові, але попри все, намагається жартувати.

Невідомий вдерся в будинок і побив хлопця акторки Мазепи / Скриншот з інстаграму

Будинок акторки та її хлопця облаштований камерами, тому деякі моменти, як-от частину і бійки та саме проникнення невідомого, можна побачити на екрані.

Невідомий вдерся в будинок акторки Мазепи Мазепи / Скриншот з інстаграму

Акторка поділилася, що Теду дуже пощастило, що не довелося застосовувати зброю і що сам не потрапив під кулю.

Такий шалено щасливий і благословенний! Це магазин, який випав,

– підписала інший знімок акторка.

Невідомий вдерся в будинок акторки Мазепи Мазепи / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Марину Мазепу

Марина Мазепа – українка з Конотопа, яка вже декілька років живе в Лос-Анджелесі. У свої 25 Марина Мазепа знялася в декількох великих проєктах: "Нечестивий", "Втілення зла" та "Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті". Зараз працює над приквелом "Джона Віка" – серіалом "Континенталь". Крім цього, зірка є ексучасницею телешоу "Танцюють всі".

Нещодавно 24 канал поспілкувався з акторкою через відеозв’язок. Вона розповіла про те, як переживає війну, і я її підтримав коханий. Надзвичайна любов до України та української культури не залишає зірку байдужою. Її родичі зараз знаходяться в Україні. Вона підтримує з ними зв’язок.

Цікаво, що Марина Мазепа може бути правнучкою гетьмана Івана Мазепи. Про це їй розповідав батько, проте згодом зірка прагне звернутися до архівів, аби переконатися в цьому остаточно.

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