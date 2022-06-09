Ненавижу с*ку-войну, – Ирина Целик эмоционально отреагировала на возвращение мужчины на войну

Муж Ирины Целик, писатель Артем Чех, в 2022 году вернулся на войну. Режиссер поделился, что в этот раз было гораздо труднее, чем в 2015 году.

Ирина Целик недавно посетила Каннский кинофестиваль. Она была членом жюри награды "Золотой глаз", а также презентовала свою ленту "Я и Феликс". Кроме того, режиссер считает, что мы точно победим в этом сражении. Сегодня многие украинцы готовы идти до конца.

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Ирина Целик показала фото мужчины, вернувшегося на войну

My sweetheart, – написала режиссер в фейсбуке. И продолжила: "На этот раз почему-то значительно тяжелее, чем в 2015 году. Дается осознание, что война разнесла нас в разные стороны. И главное – где дедлайн? Когда мы сможем быть снова вместе? Какая-то черная тоска просто".

Ненавижу с*ку-войну, в частности за то, что она ворует возможность быть рядом с родными людьми. Простите за эту откровенность. А ведь нас таких очень много сейчас. Обнимаю тех, кто знает, о чем я пишу,

– поделилась Целик.



Артём Чех вернулся на войну / Фото из фейсбука Ирины Целик

Что известно об Артеме Чехе

Артем Чех – украинский писатель. Имеет опыт работы актером Черкасского драматического театра и журналистом. В 2007 году стал победителем второго конкурса "Городской молодежный роман" от издательства "Фолио".

Известно, что произведения писателя были переведены на многие языки, в том числе на немецком, английском, польском и чешском.

Недавно в фейсбуке Чех опубликовал эмоциональное сообщение о том, как размышляет о смерти на войне. Автор подчеркнул, что в первую ночь в боях принял "возможность погибнуть как вероятность". Он многое об этом думал, а также каждый день до гибели Махова заходил на его страницу. "Я знал, где он есть. И радовался, когда видел какой-то его пост. Облегченно вздыхал. Я ориентировался на его жизнь", – писал Чех. Но потом его не стало. И, как сообщил Чех, ему уже ничего не страшно.

Кроме того, писатель подчеркнул, что его родные или друзья редко затрагивают эту тему – темную и страшную. Но он пытается говорить, а еще Артем на войне почувствовал себя свободным, сильным и уравновешенным.



Артём Чех на войне / Фото из фейсбука писателя

Напомним, недавно в рамках Каннского кинофестиваля жена Артема Чеха подытожила 90 дней войны. Также вспомнила ночь с 25 на 26 метров в 500 от их дома что-то попало в грузовик с боеприпасами.