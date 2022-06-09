В комментарии для Радио НВ Сенцов отметил, что в этой фазе войны он участвует как боец, а не как волонтер. Кроме этого, режиссер дал оценку тактике российских военных, к которой они прибегают сейчас.

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Сенцов сравнил полномасштабное вторжение с войной периода ООС

По словам Сенцова, эта война несколько иная, чем была во время АТО.

Она сейчас более динамична. И даже те ребята, которые имеют опыт АТО, многое новое для себя открывают, потому что такой войны у нас еще не было. Эта война более жестока и более массирована,

– поделился Сенцов.

Режиссер сказал, что первый месяц войны российские оккупанты хотели сделать, как в 2014 году – зайти просто колоннами и все заполонить техникой, людьми и чтобы украинцы сдались, просто увидев все это.

Но, как сообщил Сенцов, так у них не получилось: "Они получили отпор, а сейчас вернулись к своей обычной тактике, которую они использовали во время Второй Чеченской войны, в Сирии и сейчас в Украине".

Они просто делают такой огневой шторм из артиллерии, ракет, РСЗО, выжигают местность, разрушают города и поселки и потом уже на этот разрушенный пепел заходит подразделение пехоты при поддержке гусянки – это БМП, БТР или танки. Потом уже подтягивается арта, подтягиваются коммуникации, и они начинают работать дальше, выжигая все,

– отметил Сенцов.

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Напомним, Олег Сенцов уверен, что Украина победит. Ранее он говорил, что украинцы должны вместе идти к своей цели. Сегодня, как он отмечал, его "путь воина – на передовой".

Время от времени Олег публикует новые фото и видео, чтобы поддержать нравственный дух украинцев и рассказать, что происходит на фронте. В частности, недавно режиссер поделился теплым фото с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком и украинским военным и предпринимателем Леонидом Остальцевым.

Недавно режиссер также показал видео, в котором отметил о самом страшном дне на войне: командир роты погиб, было много раненых, а Сенцов получил легкую контузию.

"Сегодня был, пожалуй, самый важный и страшный день в жизни. Я занимался корректировкой арты и разведкой на переднем крае. Холм и большое поле между двумя населенными пунктами на Донбассе, где сейчас прорываются российские войска… Такого страшного артиллерийского обстрела – из градов, ракет, танков… – я еще такого еще не чувствовал на этой войне", – сказал он в видео.

По нам катили все это время. Меня немного "взболтнуло" миной, легкая контузия, но это мелочи,

– дополнил режиссер.

Сенцов рассказал о самом тяжелом дне на фронте: смотрите видео