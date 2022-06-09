У коментарі для Радіо НВ Сенцов зазначив, що в цій фазі війни він бере участь як боєць, а не як волонтер. Крім цього, режисер дав оцінку тактиці російських військових, до якої вони вдаються зараз.

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Сенцов порівняв повномасштабне вторгнення з війною періоду ООС

За словами Сенцова, ця війна трохи інша, ніж була під час АТО.

Вона зараз більш динамічна. І навіть ті хлопці, що мають досвід АТО, багато чого нового для себе відкривають, тому що такої війни в нас ще не було. Ця війна більш жорстока і більш масована,

– поділився Сенцов.

Режисер сказав, що перший місяць війни російські окупанти хотіли зробити, як у 2014 році – зайти просто колонами та все заполонити технікою, людьми, і щоб українці здалися, просто побачивши все це.

Але, як повідомив Сенцов, так у них не вийшло: "Вони отримали відсіч, а зараз повернулися до своєї звичайної тактики, яку вони використовували під час Другої Чеченської війни, в Сирії та зараз в Україні".

Вони просто роблять такий вогневий шторм з артилерії, ракет, РСЗВ, випалюють місцевість, руйнують міста і селища і потім уже на цей зруйнований попіл заходить підрозділ піхоти при підтримці гусянки – це БМП, БТР або танки. Потім уже підтягується арта, підтягуються комунікації, і вони починають працювати далі, випалюючи все,

– зазначив Сенцов.

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Нагадаємо, Олег Сенцов впевнений, що Україна переможе. Раніше він казав, що українці мають разом іти до своєї мети. Сьогодні, як він зазначав, його "шлях воїна – на передовій".

Час від часу Олег публікує нові фото та відео, щоб підтримати моральний дух українців і розказати, що відбувається на фронті. Зокрема, режисер поділився теплим фото з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком та українським військовим і підприємцем Леонідом Остальцевим.

Нещодавно режисер також показав відео, в якому зазначив про чи не найстрашніший день на війні: командир роти загинув, було багато поранених, а Сенцов отримав легку контузію.

"Сьогодні був, мабуть, найважливіший і найстрашніший день у житті. Я займався коригуванням арти й розвідкою на передньому краї. Горб і велике поле між двома населеними пунктами на Донбасі, де зараз прориваються російські війська… Такого страшного артилерійського обстрілу – із "Градів", ракет, танків… – я ще такого ще не відчував на цій війні", – сказав він у відео.

По нас гатили весь цей час. Мене трішки "збовтнуло" міною, легка контузія, але це дрібниці,

– доповнив режисер.

Сенцов розповів про найважчий день на фронті: дивіться відео