Суббота – идеальный день для того, чтобы побыть с родными, отдохнуть от суеты. Если хотите сегодня оставаться дома и ищете, что бы посмотреть, имеем для вас отличную рекомендацию.

Это один из самых популярных фильмов на Netflix, который благодаря комедийному сюжету поможет вам восстановиться после сложной рабочей недели, пишет Кино 24.

Тоже интересно Самые популярные сериалы Netflix, от которых не сможете оторваться

Какой фильм посмотреть в субботу вечером?

В июле на стриминговой платформе состоялась премьера комедии "Счастливчик Гилмор 2". Первая часть вышла на экраны еще в 1996 году. Главную роль в этом фильме сыграл замечательный Адам Сэндлер. В продолжении ленты он снова воплотил хоккеиста-неудачника, который становится звездой гольфа. Однако на этот раз у Гилмора есть определенная цель возвращения в большой спорт. Его дочь стремится учиться в балетной школе, поэтому нужны деньги, чтобы оплатить это обучение.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Напомним, в первой части Гилмор, не имея успеха в хоккее, решает участвовать в турнире по гольфу. Тогда с помощью спорта он стремился выиграть достаточно денег для спасения бабушкиного дома.