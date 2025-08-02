Це один з найпопулярніших фільмів на Netflix, який завдяки комедійному сюжету допоможе вам відновитися після складного робочого тижня, пише Кіно 24.

Теж цікаво Найпопулярніші серіали Netflix, від яких не зможете відірватися

Який фільм подивитися в суботу ввечері?

У липні на стримінговій платформі відбулася прем'єра комедії "Щасливчик Гілмор 2". Перша частина вийшла на екрани ще у 1996 році. Головну роль у цьому фільмі зіграв чудовий Адам Сендлер. У продовженні стрічки він знову втілив хокеїста-невдаху, який стає зіркою гольфу. Однак цього разу в Гілмора є певна мета повернення у великий спорт. Його донька прагне навчатися у балетній школі, тож потрібні гроші, щоб оплатити це навчання.

"Щасливчик Гілмор 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Нагадаємо, у першій частині Гілмор, не маючи успіху в хокеї, вирішує брати участь у турнірі з гольфу. Тоді з допомогою спорту він прагнув виграти достатньо грошей для порятунку бабусиного будинку.