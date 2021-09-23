Первый полноценный трейлер потенциально скандального фильма появился через день после того, как компания подтвердила слухи о фильме с помощью 18-секундного тизера с голосовым сообщением, которое поп-звезда оставила адвокату.

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Это голосовое сообщение записано на телефон, сделанное в 12:29 21 января 2009 года.

Привет, я Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства,

– говорится в коротком аудио.

Что известно о фильме

Информации не много, известно лишь, что режиссером ленты выступает Эрин Ли Карр, фильм называется "Бритни против Спирс" и на платформе он станет доступным 28 сентября 2021 года.

В начале сентября отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней. В его заявлении, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, говорится, что его дочь "имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос необходимости сохранения опекунства", так как "обстоятельства изменились настолько, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть".

Трейлер документального фильма "Бритни против Спирс": смотрите видео онлайн