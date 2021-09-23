Перший повноцінний трейлер потенційно скандального фільму з'явився після через день після того, як компанія підтвердила чутки про фільм за допомогою 18-секундного тизера з голосовим повідомленням, яке поп-зірка залишила адвокату.

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Це голосове повідомлення записане на телефон, зроблене о 12:29 21 січня 2009 року.

Привіт, я Брітні Спірс. Я дзвонила тобі раніше. Я дзвоню знову, тому що просто хотіла переконатися, що ми в процесі скасування опікунства,

– йдеться у короткому аудіо.

Що відомо про фільм

Інформації не багато, відомо лише, що режисеркою стрічки виступає Ерін Лі Карр, фільм називається "Брітні проти Спірс" і на платформі він стане доступним 28 вересня 2021 року.

На початку вересня батько Брітні Спірс подав клопотання про припинення опікунства над нею. У його заяві, яку було подано до Верховного суду Лос-Анджелеса, зазначено, що його дочка "має право на те, щоб суд всерйоз розглянув питання необхідності збереження опікунства", оскільки "обставини змінилися настільки, що підстав для збереження опікунства може більше не бути".

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