Его таким еще не видели: фильм о Кузьме Скрябине уже доступен онлайн

Кузьма Скрябин умел говорить о серьезных вещах так, что хотелось и посмеяться, и задуматься. А еще он не слишком переживал по поводу того, нравится ли всем его правда. Теперь историю музыканта можно посмотреть дома – без похода в кинотеатр и не ища последние свободные места.

Как сообщает 24 Канал, документальный фильм "Кузьма: Страшно веселый" об Андрее Кузьменко стал доступен на Netflix и "Киевстар ТВ" в Украине. Фильм уже собрал почти 200 тысяч зрителей в украинских кинотеатрах, а теперь появился и на стриминговых платформах.

Что известно о фильме "Кузьма: Страшно веселый"

Фильм рассказывает о жизни фронтмена группы "Скрябин" – от первых выступлений в 90-х до всеукраинской популярности. Причем без привычного набора комплиментов, которыми обычно щедро осыпают легенд после их смерти.

Главным рассказчиком стал сам Кузьма. Фильм полностью построен на архивных видео, фотографиях и аудиозаписях, большинство из которых ранее не публиковалось.

Для создания картины команда KNIFE! Films обработала более 400 часов видео и аудио, а также свыше 22 тысяч фотографий из 150 источников.



"Кузьма: Страшно веселый": смотреть трейлер

Режиссер Артем Григорян стремился показать музыканта таким, каким он был на самом деле: ироничным, резким, уязвимым, порой противоречивым, но всегда искренним.

Интересно, что сам Кузьма когда-то мечтал снять о себе критический фильм, в котором не скрывал бы собственных недостатков. Именно с его слов об этом и начинается документальная лента.

Где можно посмотреть фильм о Кузьме Скрябине

"Кузьма: Страшно веселый" вышел в кинотеатрах 13 августа 2026 года и стал самым успешным проектом в истории студии KNIFE! Films.

В украинском прокате картину посмотрели почти 198 тысяч человек, а за рубежом – более 70 тысяч.

Теперь фильм продолжительностью 132 минуты доступен на Netflix и Киевстар ТВ в Украине. В других странах онлайн-премьера состоится после завершения зарубежного кинопроката.

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