Його таким ще не бачили: фільм про Кузьму Скрябіна вже доступний онлайн

Як повідомляє 24 Канал, документальний фільм "Кузьма: Страшно веселий" про Андрія Кузьменка став доступним на Netflix і Київстар ТБ в Україні. Стрічка вже зібрала майже 200 тисяч глядачів в українських кінотеатрах, а тепер дісталася й стримінгових платформ.

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Що відомо про фільм "Кузьма: Страшно веселий"

Стрічка розповідає про життя фронтмена гурту "Скрябін" – від перших виступів у 90-х до всеукраїнської популярності. Причому без звичного набору компліментів, якими зазвичай щедро обсипають легенд після їхньої смерті.

Головним оповідачем став сам Кузьма. Фільм повністю побудований на архівних відео, фотографіях та аудіозаписах, більшість із яких раніше не публікували.

Для створення картини команда KNIFE! Films опрацювала понад 400 годин відео й аудіо та більш як 22 тисячі фотографій зі 150 джерел.



"Кузьма: Страшно веселий": дивитись трейлер

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Режисер Артем Григорян прагнув показати музиканта таким, яким він був насправді: іронічним, різким, вразливим, іноді суперечливим, але завжди щирим.

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Цікаво, що сам Кузьма колись мріяв зняти про себе критичний фільм, у якому не приховував би власних недоліків. Саме з його слів про це й починається документальна стрічка.

Де можна подивитися фільм про Кузьму Скрябіна

"Кузьма: Страшно веселий" вийшов у кінотеатрах 13 серпня 2026 року та став найуспішнішим проєктом в історії студії KNIFE! Films.

В українському прокаті стрічку переглянули майже 198 тисяч людей, а за кордоном – понад 70 тисяч.

Тепер фільм тривалістю 132 хвилини доступний на Netflix та Київстар ТБ в Україні. В інших країнах онлайн-прем'єра відбудеться після завершення закордонного кінопрокату.

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