Netflix изменит сцену с реальным номером телефона на визитке в сериале "Игра в кальмара"

В одном эпизоде сериала "Игра в кальмара" показали визитку с реальным номером телефона, его владелец получает почти 4 000 звонков и смс в день. Netflix пообещал, что заменит эту сцену.

Владельцем этого номера оказался 40-летний мужчина из южнокорейской провинции Кёнгидо и пользуется им уже более 10 лет. Он рассказал, что звонками его начали беспокоить с момента выхода сериала, 17 сентября.

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Звонят преимущественно дети, и говорят, что "также хотят участвовать в игре". Они звонят в 1, 2, 3 часа ночи, не говоря уже о текстовых сообщениях и фото,

– рассказал мужчина.

Этим инцидентом даже заинтересовался кандидат в президенты Южной Кореи Хео Кёнг Янг, он предлагал выкупить этот номер телефона за 100 миллионов вон (85 тысяч долларов). Несмотря на это мужчина не планирует менять номер своего телефона, поскольку он ему нужен в работе. Чтобы уладить эту проблему, пострадавший вел переговоры с компанией Netflix.

Вместе с производственной компанией Siren Pictures мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос, включая изменение сцен с номером телефона там, где это необходимо,

– говорится в официальном заявлении Netflix.

Стоит отметить, что в сериале также был использован реальный банковский счет. Вопреки невероятной популярности сериала, на его создателей посыпались обвинения в утечке информации пользователей.

Банковский счет принадлежит одному из продюсеров проекта и был использован с его согласия,

– поделился автор сериала Хван Дон-хёк.



Банковские счета / Фото Netflix

Что известно о сериале "Игра в кальмара"

Южнокорейская 9-серийная лента изображает группу из 465 человек, отчаявшихся и обремененных долгами, которые согласились принять участие в сумасшедших опасных играх на выживание. В погоне за деньгами участникам приходится предавать, обманывать и показывать свои самые жестокие стороны. Победителем может стать лишь один. Он получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов), остальные погибнут.

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