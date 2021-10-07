Власником цього номеру виявився 40-річний чоловік із південнокорейської провінції Кьонгідо і користується ним вже понад 10 років. Він розказав, що дзвінками його почали турбувати з моменту виходу серіалу, 17 вересня.
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Телефонують переважно діти, і кажуть, що "також хочуть брати учать у грі". Вони дзвонять о 1-ій, 2-ій, 3-ій годині ночі, не кажучи вже про текстові повідомлення та фото,
– розповів чоловік.
Цим інцидентом навіть зацікавився кандидат у президенти Південної Кореї Ху Гьон-Йонг, він пропонував викупити цей номер телефону за 100 мільйонів вон (85 тисяч доларів). Попри це чоловік не планує змінювати номер свого телефону, оскільки він йому потрібен у роботі. Щоб владнати цю проблему, постраждалий вів переговори з компанією Netflix.
Разом з виробничою компанією Siren Pictures ми працюємо над тим, щоб розв’язати це питання, включаючи зміну сцен з номером телефону там, де це необхідно,
– йдеться в офіційній заяві Netflix.
Варто відзначити, що в серіалі також був використаний реальний банківський рахунок. Всупереч шаленій популярності серіалу, на його творців посипалися звинувачення у витоку інформації користувачів.
Банківський рахунок належить одному з продюсерів проєкту і був використаний за його згодою, – поділився автор серіалу Хван Дон Чжу.
Банківські рахунки / Фото Netflix
Що відомо про "Гру в кальмара"
Південнокорейська 9-серійна стрічка зображає групу з 465 людей, зневірених і обтяжених боргами, які погодилися взяти участь у божевільних небезпечних іграх на виживання. У гонитві за грошима учасникам доводиться зраджувати, обманювати й показувати свої найжорстокіші сторони. Переможцем може стати лише один він отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів), решта загинуть.
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