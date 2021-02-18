Компания Netflix предлагает стипендии на обучение в "Школа аниматоров WIT", что в Токио. В программу отберут не более 10 участников.

Программу организовывают совместно с WIT Studio, которая создала многосерийное аниме "Атака титанов". В качестве лекторки будет выступать Хитоми Татэно, которая 25 лет проработала в студии Ghibli. Под ее крылом вышли такие ленты, как "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками".

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Курс будет длиться 6 месяцев. Студия Netflix оплатит обучение и первоначальные затраты на проживание, чтобы студентов ничего не отрывало от вступления.

После прохождения курса аниматоры будут работать над оригинальными аниме от Netflix. Их наймут подрядчиками в WIT STUDIO или IG Co., Ltd.

Может подать заявку на стипендию от Netflix: условия

Японцы, которые заканчивают школу в марте 2021 года. Люди в возрасте 18 – 25 лет, окончившие среднее или высшее образование. Иностранные граждане, которые могут общаться на японском языке на уровне выше среднего.

Заявки принимаются до 28 февраля . Онлайн-форма для ее подачи доступна на сайте по ссылке .