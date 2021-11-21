Netflix начал работу над третьим сезоном сериала "Люпен": первое фото

Стриминговая платформа Netflix продолжает запускать в производство оригинальные проекты. В настоящее время компания продолжила работу над популярным сериалом "Люпен". Процесс съемки третьего сезона сериала официально стартовал.

Сервис сообщил о начале съемки третьей части по сути первого сезона шоу в официальном твиттере. Первая часть проекта с Омаром Си в главной роли вышла 8 января, а вторая – 11 июня этого года. Очевидно, что продолжение появится в следующем году.

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Фото со старта работы над третьим сезоном

На первом кадре со съемочной площадки можно увидеть Си в костюме главного героя.



Омар Си в костюме главного героя сериала / Фото Netflix

Когда появится третий сезон сериала

Дата выхода пока не сообщается. Также мы не знаем количество эпизодов третьей части, но, скорее всего, их будет пять, как и в случае с предыдущими частями.

Осенью стало известно, что исполнитель главной роли подписал с компанией многолетний контракт, включающий съемки полнометражных фильмов. Производством займется продюсерская компания Омара Си, которая базируется в Париже и Лос-Анджелесе.