Продолжение известной истории будет называться "Аббатство Даунтон: Новая эра". Премьера фильма запланирована на 18 марта 2022 года.

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Стоит подчеркнуть, что сам Феллоуз называет фильмы "продолжением сериала" и уверяет, что он продолжит историю сюжета с того места, где закончился предыдущий сиквел.

Это действительно новая эра. Чем дальше шли 20-е, тем больше мир менялся во многих отношениях. К концу 20-х годов изменилось все: от развлечений до транспорта. Это то, что мы хотим показать,

– прокомментировал автор фильма.

Также Феллоуз отметил, что новый полнометражный фильм будет идти не меньше двух часов. Поэтому авторы будущей ленты считают попытку перенести в кинотеатры историю о семье Кроули полезным подарком для поклонников. "Мне нравится идея, что люди идут в кино и прекрасно проводят два часа, а потом выходят обедать. Мне кажется, это замечательно", – рассказал для источника сценарист "Аббатства Даунтон: Новая эра".



Кадр из фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" / Фото из журнала People



Кадр из фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" / Фото из журнала People



Кадр из фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" / Фото из журнала People



Кадр из фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" / Фото из журнала People