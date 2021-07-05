На съемочную площадку "Аббатства Даунтон" вернулся сценарист Джулиан Фелоуз, который создаст новую невероятную историю. А вот экранизирует все режиссер Саймон Кертис.

Читайте также Темнокожий актер Реге-Жан Пейдж заменит Джеймса Бонда в новом фильме

О чем сиквел популярного сериала

В основу ленты будет положена история из жизни аристократов в ХХ веке, за которой зрители могли следить в сериале и первом сиквеле "Аббатство Даунтон".

Актеры фильма "Аббатство Даунтон 2"

На экраны вернутся любимые персонажи зрителей. В сиквеле "Аббатство Даунтон" можно будет увидеть актеров:

  • Хью Бонневилль – граф Грэнтэм, Роберт Кроули
  • Мэгги Смит – Вайолет, графиня Грэнтэм
  • Джим Картер – дворецкий Чарльз Карсон
  • Лора Кармайкл – леди Эдит, дочь графа
  • Мишель Докери – леди Мэри
  • Пенелопа Уилтон – Изабел Кроули
  • Элизабет Макговерн – Кора Кроули, графиня Грэнтэм
  • и др.

Также ожидается и появление новых героев, так как в актерском касте "Абаства Даунтон 2" можно увидеть Хью Дэнси, Лору Хэддок, Доминика Уэста и Натали Бай.

 