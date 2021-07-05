На съемочную площадку "Аббатства Даунтон" вернулся сценарист Джулиан Фелоуз, который создаст новую невероятную историю. А вот экранизирует все режиссер Саймон Кертис.
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О чем сиквел популярного сериала
В основу ленты будет положена история из жизни аристократов в ХХ веке, за которой зрители могли следить в сериале и первом сиквеле "Аббатство Даунтон".
Актеры фильма "Аббатство Даунтон 2"
На экраны вернутся любимые персонажи зрителей. В сиквеле "Аббатство Даунтон" можно будет увидеть актеров:
- Хью Бонневилль – граф Грэнтэм, Роберт Кроули
- Мэгги Смит – Вайолет, графиня Грэнтэм
- Джим Картер – дворецкий Чарльз Карсон
- Лора Кармайкл – леди Эдит, дочь графа
- Мишель Докери – леди Мэри
- Пенелопа Уилтон – Изабел Кроули
- Элизабет Макговерн – Кора Кроули, графиня Грэнтэм
- и др.
Также ожидается и появление новых героев, так как в актерском касте "Абаства Даунтон 2" можно увидеть Хью Дэнси, Лору Хэддок, Доминика Уэста и Натали Бай.