На съемочную площадку "Аббатства Даунтон" вернулся сценарист Джулиан Фелоуз, который создаст новую невероятную историю. А вот экранизирует все режиссер Саймон Кертис.

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О чем сиквел популярного сериала

В основу ленты будет положена история из жизни аристократов в ХХ веке, за которой зрители могли следить в сериале и первом сиквеле "Аббатство Даунтон".

Актеры фильма "Аббатство Даунтон 2"

На экраны вернутся любимые персонажи зрителей. В сиквеле "Аббатство Даунтон" можно будет увидеть актеров:

Хью Бонневилль – граф Грэнтэм, Роберт Кроули

Мэгги Смит – Вайолет, графиня Грэнтэм

Джим Картер – дворецкий Чарльз Карсон

Лора Кармайкл – леди Эдит, дочь графа

Мишель Докери – леди Мэри

Пенелопа Уилтон – Изабел Кроули

Элизабет Макговерн – Кора Кроули, графиня Грэнтэм

и др.

Также ожидается и появление новых героев, так как в актерском касте "Абаства Даунтон 2" можно увидеть Хью Дэнси, Лору Хэддок, Доминика Уэста и Натали Бай.