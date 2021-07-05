На знімальний майданчик "Абатства Даунтон" повернувся сценарист Джуліан Фелоуз, який створить нову неймовірну історію. А от екранізує все режисер Саймон Кертіс.

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Про що сиквел популярного серіалу

В основу стрічки буде покладена історія з життя аристократів у ХХ столітті, за якою глядачі могли стежити у серіалі та першому сиквелі "Абатство Даунтон".

Актори фільму "Абатство Даунтон 2"

На екрани повернуться улюблені персонажі глядачів. У сиквелі "Абатство Даунтон" можна буде побачити акторів:

Г'ю Бонневілль – граф Грентем, Роберт Кроулі

Меггі Сміт – Вайолет, графиня Грентем

Джим Картер – дворецький Чарльз Карсон

Лора Кармайкл – леді Едіт, донька графа

Мішель Докері – леді Мері

Пенелопа Вілтон – Ізабел Кровлі

Елізабет Макговерн – Кора Кровлі, графиня Грентем та ін.

Також очікується і поява нових героїв, адже в акторському касті "Абаства Даунтон 2" можна побачити Г'ю Денсі, Лору Геддок, Домініка Веста і Наталі Бай.