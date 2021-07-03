Раніше одним з фаворитів був Том Гарді і його шанси з'явитися у ролі секретного агента на службі її величності оцінювали як дуже великі. Тепер же з'явився новий кандидат на роль Бонда.

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Що відомо про фільм "Не час помирати"

Раніше стало відомо, що у стрічці "Не час помирати" номер 007 у розвідувальному бюро MI6 займе темношкіра акторка Лаша Лінч відома за фільмом "Капітан Марвел". Джеймс Бонд у виконанні Деніела Крейга нікуди не дінеться. Однак за сюжетом персонаж втомився від свого напруженого життя і відправився відпочивати на Ямайку.

Саме тому його позивний "агент 007" передадуть іншому оперативнику у виконанні Лаша. Нагадаємо, в український прокат "Не час помирати" виходить 30 вересня 2021 року.

До речі, права на франшизу про агента МІ-6 належать студії MGM. У травні Amazon оголосила, що купує її за 8,45 мільярдів доларів. Не виключено, що остаточне рішення, хто стане наступним Бондом, буде прийняте лише після завершення купівлі.

Де ми бачили Реге-Жан Пейджа

Минулого тижня газета Daily Express провела опитування букмекерів, яке показало, що наразі головним претендентом на роль для заміни героя Бонда є 31-річний Реге-Жан Пейдж. У першу чергу хлопець відомий за роллю герцога Гастінгса у серіалі Netflix "Бріджертони".

Цей проєкт зробив з Пейджа справжню зірку. До виходу шоу у актора було трохи більше 30 000 підписників в Instagram, а тепер їх нараховується вже 5,6 мільйона.



Новим агентом 007 може стати Реге Жан-Пейдж / Кіноріум