Ранее одним из фаворитов был Том Харди и его шансы появиться в роли секретного агента на службе Ее Величества оценивали как очень большие. Теперь же появился новый кандидат на роль Бонда.

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Что известно о фильме "Не время умирать"

Ранее стало известно, что в ленте "Не время умирать" номер 007 в разведывательном бюро MI6 займет темнокожая актриса Лаша Линч, известная по фильму "Капитан Марвел". Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга никуда не денется. Однако по сюжету персонаж устал от своей напряженной жизни и отправился отдыхать на Ямайку.

Именно поэтому его позывной "агент 007" передадут другому оперативнику в исполнении Лаши. Напомним, в украинский прокат "Не время умирать" выходит 30 сентября 2021 года.

Кстати, права на франшизу об агенте МI-6 принадлежат студии MGM. В мае Amazon объявила, что покупает ее за 8,45 миллиарда долларов. Не исключено, что окончательное решение, кто станет следующим Бондом, будет принято только после завершения покупки.

Где мы видели Реге-Жан Пейджа

На прошлой неделе газета Daily Express провела опрос букмекеров, который показал, что в настоящее время главным претендентом на роль для замены героя Бонда является 31-летний Реге-Жан Пейдж. В первую очередь парень известен по роли герцога Гастингса в сериале Netflix "Бриджертон".

Этот проект сделал с Пейджа настоящую звезду. До выхода шоу у актера было чуть больше 30 тысяч подписчиков в Instagram, а теперь их насчитывается уже 5,6 миллиона.



Новым агентом 007 может стать Реге-Жан Пейдж / Кинориум