Сервіс повідомив про початок знімання третьої частини по суті першого сезону шоу в офіційному твітері. Перша частина проєкту з Омаром Сі у головній ролі вийшла 8 січня, а друга – 11 червня цього року. Очевидно, що продовження з'явиться наступного року.

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Фото зі старту роботи над третім сезоном

На першому кадрі зі знімального майданчика можна побачити Сі у костюмі головного героя.



Омар Сі у костюмі головного героя серіалу / Фото Netflix

Коли з'явиться третій сезон серіалу

Дата виходу поки що не повідомляється. Також ми не знаємо кількість епізодів третьої частини, але швидше за все їх буде п'ять, як і у випадку з попередніми частинами.

Цікавий факт! Восени стало відомо, що виконавець головної ролі підписав з компанією багаторічний контракт, до якого входять зйомки повнометражних фільмів. Виробництвом займеться продюсерська компанія Омара Сі, яка базується в Парижі та Лос-Анджелесі.