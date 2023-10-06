Не "Оппенгеймер": 10 фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают украинцы на Netflix

Еженедельно Netflix обновляет список популярнейших фильмов и сериалов среди украинцев. Новый рейтинг возглавили четвертый сезон сериала "Сексуальное образование" и фильм "Рептилии".

Далее смотрите полный список фильмов и сериалов, выбираемых украинцами. Эти ленты вы точно сможете просмотреть на выходных вместе с родными.

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Самые популярные фильмы на Netflix

За период с 25 сентября по 1 октября в Украине чаще всего пересматривали американский уголовный триллер. "Рептилии" режиссера Гранта Сингера, премьера которого состоялась в 2023 году. По сюжету детектив пытается раскрыть правду по делу об убийстве молодого агента по недвижимости. Во время чего он рушит иллюзии в своей жизни.

"Рептилии": смотрите онлайн трейлер фильма

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Также украинцы смотрят:

"Забытая любовь", 2023 год;

"Дети шпионов: Армагеддон", 2023 год;

"Игры власти", 2009 год;

"Эренгард: Искусство обольщения", 2023 год;

"Максимальная нагрузка", 2023;

"Талантливый мистер Рипли", 1999 год;

"Нигде", 2023 год;

"Щенячий патруль в кино", 2023 год;

"Евротур", 2004 год.



Самые популярные фильмы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix

Самые популярные сериалы на Netflix

Вторую неделю подряд рейтинг сериалов, которые чаще всего просматривают украинцы, возглавляет 4 сезон "Сексуального образования", премьера которого прошла 21 сентября. В заключительном сезоне школа Мурдейл закрыта, Мэйв находится в США, а Отис ищет свое место в школе Кавендиш. Но оказывается, что там он не единственный секс-терапевт.

"Сексуальное образование" 4 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы смотрят:

"Любое дитя", минисериал;

"Сексуальное образование", 1 сезон;

ONE PIECE, 1 сезон;

"Сексуальное образование", 3 сезон;

"Сексуальное образование", 2 сезон;

"Кто такая Эрин Картер?", минисериал;

"Люпен", 1 часть;

"Люпен", 2 часть;

"Женщина в доме напротив девушки в окне".



Самые популярные сериалы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix