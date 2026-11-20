Казалось бы, Netflix уже перепробовал все способы шокировать зрителей, но, похоже, нашел новый. На этот раз стриминговая платформа решила совместить подростковые проблемы, сатанинские ритуалы и католическую религию. Результат не заставил себя ждать: более 100 тысяч возмущенных зрителей требуют удалить новинку с платформы.

Как сообщает The Independent, американский восьмисерийный сериал "Тело" (The Body), вышедший 11 ноября 2026 года, оказался в центре религиозного скандала. Несмотря на то, что проект стал одним из самых популярных на Netflix в этом месяце, часть католической аудитории обвинила его в кощунстве и антикатолических настроениях.

Что так возмутило зрителей

В центре сюжета – группа школьниц, которые решают пошутить и устроить бутафорский сатанинский ритуал, символически принося в жертву свою одноклассницу, которую сыграла София Уайли.

Однако шутки заканчиваются, когда девушка впадает в кому, а остальные участницы ритуала начинают видеть странные видения, которые, кажется, предсказывают будущее. В школе разгорается массовая истерия, и обычная подростковая драма превращается в религиозный кошмар.



"Тело": смотреть трейлер

Но самый большой ужас, похоже, развернулся не на экране, а за его пределами.

На платформе CitizenGo создали петицию с требованием отменить сериал. По состоянию на 18 ноября она собрала более 111 тысяч подписей.

Авторы обращения заявили, что Netflix принес в христианские дома контент, который родители никогда бы не согласились показывать своим детям. Они призвали руководство платформы удалить сериал, пока его не увидели еще больше зрителей.

Что говорит создательница сериала

Создательница "Тела" Куинн Шепард, похоже, не планировала объявлять войну религии. Еще до начала скандала она объясняла, что сериал исследует сложные отношения между верой, стыдом, сексуальностью и взрослением. Шепард описывала свой проект как провокационную подростковую психодраму с элементами католического хоррора.

По ее словам, команда сериала положительно относится к вере, однако критически оценивает религиозные системы и институты. В то же время Netflix пока не сообщал о намерениях удалить сериал с платформы.

Напомним, это уже не первый скандал Netflix. Недавно с новой силой разгорелся спор по поводу сериала "Олененок".