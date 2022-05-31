Сайт и приложение Netflix перестало работать на территории России еще в пятницу, 27 мая.

К теме "Но началась великая война": Олег Сенцов прокомментировал появление "Носорога" на Netflix

Netflix начал прощаться с россиянами еще в начале марта

Компания заявила о том, что покидает Россию еще в начале марта. Но, прежде чем отключить клиентов, Netflix решили дождаться окончания текущего платежного цикла.

Когда все сроки истекли, в компании отключить россиянам доступ к сайту и приложению.

Это завершение ухода с российского рынка,

– заявил представитель Netflix.

Справка . Компания Netflix – ведущая мировая стриминговая платформа. К концу 2021 года она насчитывала с 221,8 миллиона подписчиков.

В апрельском письме акционерам компания заявила, что потеряла 700 000 подписчиков из-за ухода с российского рынка.

На то, что Netflix окончательно покинул российский рынок, отреагировал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он подчеркнул, что список компаний, которые будут покидать Россию, будет расти, пока страна-агрессорка не выведет свои войска из Украины.

А мы добавим, что кроме контента на Netflix, россияне также не имеют свободного доступа к мировым соцсетям, качественному образованию, медицине, международной банковской системе, спортивным соревнованиям, качественным автомобилям и мировым брендам. И этот список будет стремительно увеличиваться, пока кремль не выведет свои войска с территории Украины,

– написал он в своем телеграмм-канале.

Отметим, что в марте Netflix объявил, что скоро собирается открыть новый офис в Варшаве. Он будет заниматься обеспечением работы сервиса в центральной и восточной Европе, в том числе в Украине.

Из-за потери подписчиков Netflix запустит рекламу

Сейчас Netflix переживает нелегкие времена. По разным причинам резко упало количество подписчиков , в том числе из-за выхода из российского рынка и появления сильных конкурентов в этой области.

Также на сервисе выросла цена подписки, что тоже привело к массовым отпискам. В частности, в Северной Америке впервые за два года стоимость повысили с 13,99 до 15,45 доллара.

Бегство аудитории сказалось на доходах и цене акций. Если на начало текущего года за одну акцию Netflix давали около 600 долларов, то стоимость одной ценной бумаги компании составляет около 170 долларов.

Рекламу введут в самом дешевом тарифе , стоимость которого еще не объявили. Его будет введен в последнем квартале 2022 года. Параллельно приступят к борьбе с обменом паролями между пользователями.

К теме – Netflix окончательно перестал работать в России: смотрите видео