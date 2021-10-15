Чем поразил тизер ко второй части пятого "Бумажного дома"
Ролик напоминает фанатам "Бумажного дома", что конец истории близок. Команда грабителей гениального стратега профессора в исполнении Альваро Морте после событий первой половины 5 сезона оказалась в не самом лучшем состоянии. Герои в отчаянии, но им нужно набраться сил для последней битвы.
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"Бумажный дом" 2021: смотрите тизер ко второй части пятого сезона
В первой половине 5 сезона сериала герои закрылись в Королевском монетном дворе Испании более чем на 100 часов. Героям удалось спасти Лиссабон (Ициар Итун), но погибла Найроби (Альба Флорес) в конце 4 сезона, которая сильно повлияла на каждого участника команды. А тут еще и лидер отряда Профессор попал в ловушку коварной Алисии Сьерры (Найвы Нимры), с которой он остался наедине.
"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер к первой части пятого сезона
Банда Профессора пережила масштабную войну с целой армией бойцов. Токио (Урсула Корберо) пришлось пожертвовать собой, чтобы победить в этой жестокой схватке с Сесаром Ганди (Хосе Мануэль Паган) и солдатами. План крупнейшего ограбления в истории разваливался у героев на глазах. В конце шоу им придется столкнуться с последствиями события и принять важные решения, от которых зависят их судьбы и успех операции.
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Шоураннер "Бумажного дома" Алекс Пена еще до премьеры 5 сезона заявил, что финальный сезон будет динамичным и агрессивным, что мы и увидели в новых сериях.
Теперь банда будет втянута в необратимые ситуации, в дикую войну. Это самая эпическая часть из всех, которые мы сняли,
– говорит шоураннер Алекс Пина.
А вот во второй части пятого сезона автор обещал показать трогательные сцены, так что поклонников ждет много эмоциональных эпизодов.
Актерский состав пятого сезона
- Ициар Итуньо;
- Педро Алонсо;
- Мигель Эрран;
- Хайме Лоренте;
- Энрике Арсе;
- Эстер Асебо;
- Дарко Перич;
- Кити Манвер;
- Лука Перош;
- Белен Куэста;
- Фернандо Сото;
- Хосе Мануэль Пога;
- Марио де ла Роса;
- Фернандо Кайо.
Что известно о сериале "Бумажный дом"Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года. После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала.
Интересные факты о сериале "Бумажный дом"
- По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.
- В сериале несколько раз звучит итальянская антифашистская песня "Белла, чао". По словам героини Токио, ее пел дед Профессора во время Второй мировой войны. Для героев сериала песня символизирует стремление к свободе.
- В 2018 году "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом, транслируемым на Netflix.
- В мае 2018 года ресторан La Casa del Burger во французском городе Виллербанн назвал в честь персонажей сериала новую линейку бургеров. В нем же официанты обслуживали клиентов в костюмах, копирующих одежду главных героев.
- По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. На Rotten Tomatoes у ленты рейтинг 94 % среди критиков и 81 % среди зрителей. Оценка IMDb – 8,3.