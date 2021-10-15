Чим вразив тизер до другої частини п’ятого "Паперового будинку"
Ролик нагадує фанатам "Паперового будинку", що кінець історії близько. Команда грабіжників геніального стратега Професора у виконанні Альваро Морте після подій першої половини 5 сезону виявилася у не найкращому стані. Герої в розпачі, але їм потрібно набратися сил для останньої битви.
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"Паперовий будинок" 2021: дивіться тизер до другої частини п’ятого сезону
У першій половині 5 сезону серіалу герої закрилися у Королівському монетному дворі Іспанії більш ніж на 100 годин. Героям вдалося врятувати Лісабон (Іціар Ітун), але загинула Найробі (Альба Флорес) в кінці 4 сезону, яка сильно вплинула на кожного учасника команди. А тут ще й лідер загону Професор потрапив у пастку підступної Алісії Сьєрри (Найви Німри), з якої він залишився наодинці.
"Паперовий будинок" 2021: дивіться трейлер до першої частини п’ятого сезону
Банда Професора пережила масштабну війну з цілою армією бійців. Токіо (Урсула Корберо) довелося пожертвувати собою, щоб перемогти в цій жорстокій сутичці з Cесаром Ганді (Хосе Мануель Паган) і солдатами. План найбільшого пограбування в історії розвалювався у героїв на очах. Наприкінці шоу їм доведеться зіткнутися з наслідками події та прийняти важливі рішення, від яких залежать їхні долі та успіх операції.
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Шоуранер "Паперового будинку" Алекс Піна ще до прем'єри 5 сезону заявив, що фінальний сезон буде динамічним і агресивним, що ми й побачили у нових серіях.
Тепер банда буде втягнута в незворотні ситуації, в дику війну. Це найбільш епічна частина з усіх, які ми зняли,
– говорить шоуранер Алекс Піна.
А ось у другій частині п’ятого сезону автор обіцяв показати зворушливі сцени, так що шанувальників чекає безліч емоційних епізодів.
Акторський склад п’ятого сезону
- Ітціар Ітуньо;
- Педро Алонсо;
- Мігель Ерран;
- Хайме Лоренте;
- Енріке Арсе;
- Естер Асебо;
- Дарко Періч;
- Кіті Манвер;
- Лука Перош;
- Белен Куеста;
- Фернандо Сото;
- Хосе Мануель Пога;
- Маріо де ла Роса;
- Фернандо Кайо.
Що відомо про серіал "Паперовий будинок"Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року. Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу.
Цікаві факти про серіал "Паперовий будинок"
- За сюжетом пограбування відбувається у Королівському монетному дворі Іспанії, однак знімальний процес проходив у будівлі Національної дослідницької ради країни.
- У серіалі кілька разів звучить італійська антифашистська пісня "Белла, чао". За словами героїні Токіо, її співав дід Професора під час Другої світової війни. Для героїв серіалу пісня символізує прагнення до свободи.
- У 2018 році "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним серіалом, що транслюються на Netflix.
- У травні 2018 року ресторан La Casa del Burger у французькому місті Віллербанн назвав на честь персонажів серіалу нову лінійку бургерів. У ньому ж офіціанти обслуговували клієнтів у костюмах, які копіюють одяг головних героїв.
- За даними IMDb, у 2020 році шоу зайняло друге місце в рейтингу найбільш популярних серіалів серед користувачів сайту. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94 % серед критиків і 81 % серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,3.