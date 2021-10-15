Netflix показал тизер второй части пятого сезона сериала "Бумажный дом"

Стриминговый сервис Netflix показал тизер второй части финального сезона культового сериала "Бумажный дом". Пятый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Релиз первой части состоялся 3 сентября, второй – запланирован на 3 декабря 2021 года.

Чем поразил тизер ко второй части пятого "Бумажного дома"

Ролик напоминает фанатам "Бумажного дома", что конец истории близок. Команда грабителей гениального стратега профессора в исполнении Альваро Морте после событий первой половины 5 сезона оказалась в не самом лучшем состоянии. Герои в отчаянии, но им нужно набраться сил для последней битвы.

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"Бумажный дом" 2021: смотрите тизер ко второй части пятого сезона

В первой половине 5 сезона сериала герои закрылись в Королевском монетном дворе Испании более чем на 100 часов. Героям удалось спасти Лиссабон (Ициар Итун), но погибла Найроби (Альба Флорес) в конце 4 сезона, которая сильно повлияла на каждого участника команды. А тут еще и лидер отряда Профессор попал в ловушку коварной Алисии Сьерры (Найвы Нимры), с которой он остался наедине.

"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер к первой части пятого сезона

Банда Профессора пережила масштабную войну с целой армией бойцов. Токио (Урсула Корберо) пришлось пожертвовать собой, чтобы победить в этой жестокой схватке с Сесаром Ганди (Хосе Мануэль Паган) и солдатами. План крупнейшего ограбления в истории разваливался у героев на глазах. В конце шоу им придется столкнуться с последствиями события и принять важные решения, от которых зависят их судьбы и успех операции.

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Шоураннер "Бумажного дома" Алекс Пена еще до премьеры 5 сезона заявил, что финальный сезон будет динамичным и агрессивным, что мы и увидели в новых сериях.

Теперь банда будет втянута в необратимые ситуации, в дикую войну. Это самая эпическая часть из всех, которые мы сняли,

– говорит шоураннер Алекс Пина.

А вот во второй части пятого сезона автор обещал показать трогательные сцены, так что поклонников ждет много эмоциональных эпизодов.

Актерский состав пятого сезона

Ициар Итуньо;

Педро Алонсо;

Мигель Эрран;

Хайме Лоренте;

Энрике Арсе;

Эстер Асебо;

Дарко Перич;

Кити Манвер;

Лука Перош;

Белен Куэста;

Фернандо Сото;

Хосе Мануэль Пога;

Марио де ла Роса;

Фернандо Кайо.

Что известно о сериале "Бумажный дом" Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года. После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала.

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