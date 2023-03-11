Премьера документалки на Netflix уже в скором времени – ленту покажут 30 марта. Об этом сообщил Евгений Клопотенко на своей фейсбук-странице.

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Netflix покажет фильм Клопотенко "Борщ. Секретный ингредиент"

Спасибо FILM.UA Group и Наталья Якимович благодаря усилиям и упорству которых мир увидит «Борщ. Секретный ингредиент». Спасибо всем, кто работал над фильмом и продолжает популяризировать украинское,

– написал Клопотенко.

У фильма есть английские субтитры. Теперь иностранцы узнают, что в Полтавской области могут добавлять в украинское традиционное блюдо сушеные груши, а в Киевской области чернослив, в Вилково в Одесской области его варят с рыбой, а в столичном ресторане с бычьими хвостами. На Галичине цвет борща коричневый, а на Востоке Украины чаще оранжевый. В Ужгороде от венгерской кухни борщ набрал остроты, а под границей с Беларусью к нему добавляют квашеную капусту и подслащивают медом.

"Невероятное разнообразие ингредиентов от каждого уникального героя, среди которых не только шеф-повара, но и художники, музыкальные продюсеры, этнографы, военные… Это проект не столько о кулинарии, традициях и путешествиях, как о человеческих ценностях", – поделилась пресс-служба сериала.

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