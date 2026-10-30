Зрители отменяют планы ради нового сезона любимого триллера Netflix: называют его шедевром

Похоже, Netflix снова нашел способ заставить людей остаться дома на выходные. И на этот раз даже не пришлось выпускать очередную историю о серийном убийце. После трехлетнего перерыва на экраны вернулся французский криминальный триллер "Люпен", и зрители уже называют его одним из лучших сериалов платформы.

Как сообщает HELLO, четвертая часть популярного сериала с Омаром Си в главной роли настолько увлекла поклонников, что некоторые из них даже отменили свои планы, чтобы посмотреть новые эпизоды. И, похоже, никаких угрызений совести по этому поводу у них нет.

О чем новый сезон "Люпена"

События разворачиваются через четыре года после финала третьего сезона. Главный герой Ассан Диоп до сих пор находится в тюрьме и планирует навсегда покончить с преступным прошлым. Он мечтает отбыть наказание и отправиться с сыном к родственникам в Сенегал.

Однако спокойная жизнь, как известно, не слишком подходит героям Netflix.

Неизвестный преступник начинает совершать дерзкие ограбления музеев, используя имя Люпена. Более того, все улики указывают именно на Ассана, хотя тот находится за решеткой.

Теперь герою придется сбежать из тюрьмы, найти самозванца и вновь примерить образ легендарного джентльмена-вора...



"Люпен": смотреть трейлер

Что говорят зрители о четвертом сезоне

В соцсетях новые эпизоды уже получили немало восторженных отзывов.

"Люпен" – лучший сериал на Netflix. Я посмотрел всего две серии четвертого сезона, но уже не могу оторваться, – написал один из зрителей.

Другой признался, что ради сериала даже отказался от планов на пятничный вечер, и заверил, что оно того стоило.

Некоторые поклонники называют новый сезон настоящим шедевром, а другие просто признаются, что не могут оторваться от просмотра.

Главную роль вновь исполнил Омар Си. В актерский состав также вернулись Людивин Санье, Антуан Гуи и Суфьян Герраб.

Все восемь эпизодов четвертой части "Люпена" вышли на Netflix 23 октября 2026 года. Так что если планы на выходные вдруг сорвутся, теперь, по крайней мере, есть на кого свалить вину.

У нас для вас есть подборка интересных сериалов на вечер. Или даже на все выходные.