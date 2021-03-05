Netflix выпустит анимационный 3D-сериал про Астерикса и Обеликса. Над ним будет работать актер и режиссер Ален Шаба, который написал сценарий к "Астерикс и Обеликс: миссия "Клеопатра"" и сыграл там роль Цезаря.

Вместе с Netflix и ведущим французским издателем Les Editions Albert René Шаба будет работать над созданием 3D-сериала на основе оригинального комикса "Астерикс и Великая битва".

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В этом комиксе римляне, постоянно смущены Астериксом и его односельчанами, устраивают бойню с галльскими вождями и похищают друида вместе с его волшебным зельем.

Я канадец французского происхождения, и, как и большинство франкоязычных, я вырос с Астериксом, его закадычным другом Обеликсом и верным товарищем Догматиксом. Я смотрел специальные анимационные ролики и с религиозной фанатичностью читал книги. Если бы вы сказали мне в 8 лет, что однажды я помогу оживить этих персонажей... Я бы вам не поверил!,

– заявил директор Netflix по анимации Доминик Базе.

Дебют сериала запланирован на 2023 год.

Каждый новый том и фильм с нетерпением ждут фанаты. История про Астерикса и Обеликса безумно популярна во Франции, Италии, Германии и Канаде.

Как заметил Доминик Базе, Астерикс особый. Ведь "подходит для любого возраста и пересекает все границы".

Напомним, что французский фильм "Астерикс и Обеликс: миссия" Клеопатра"" 2002 года от Алена Шаба стал самой популярной из множества экранизаций этой культовой истории. Также это третий по величине прибыли фильм за всю историю французского кинематографа.