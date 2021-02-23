Тим Бертон снимет для Netflix сериал про Уэнсдей с "Семейки Аддамсов"
Netflix официально анонсировал новый игровой сериал "Wednesday". Он расскажет историю про Уэнсдей Аддамс – дочь Гомеса и Мортиши Аддамс.
Источник:Variety
Режиссером проекта будет легендарный Тим Бертон и, наверное, это лучший выбор. Достаточно вспомнить его предыдущие работы, особенно "Эдвард Руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и "Труп невесты", чтобы понять, что этот проект просто создан для него. От Бертона будут ожидать много, ведь Уэнсдей настолько популярна, что стала мемом.
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Что известно о предстоящем сериал "Wednesday"
В сериале покажут обучения Уэнсдей в Nevermore Academy, где она учиться обуздать экстрасенсорные способности. В процессе девушка пытается помешать ужасной серии убийств и разгадать сверхъестественную тайну, которая запутала ее родителей 25 лет назад. И, конечно, как же без романтической линии.
Первый сезон будет состоять из 8 серий. Разработка проекта началась еще в октябре 2020 года, но точная дата премьеры пока неизвестна. И хотя фанатам Аддамсов очень хочется узнать список главных актеров, в Netflix еще не раскрыли эту тайну.
Постер сериала про Уэнсдей / Фото Netflix
Кто такие семейка Аддамсов
- "Семейка Аддамсов" – вымышленные персонажи из комикса, который разработал американский художник Чарльз Аддамс. Их часто публиковали в газете The New Yorker. После этого персонажи ожили в фильмах и различных сериалах.
- Семейка Адамс – это черный юмор и изображение идеальной американской семьи через призму сатиры.
- Несмотря на готичность, присущую старым хоррорам, семейка Аддамсов – сплоченная и любящая здоровая семья, которая отнюдь не желает людям никакого зла.
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