Netflix официально анонсировал новый игровой сериал "Wednesday". Он расскажет историю про Уэнсдей Аддамс – дочь Гомеса и Мортиши Аддамс.

Режиссером проекта будет легендарный Тим Бертон и, наверное, это лучший выбор. Достаточно вспомнить его предыдущие работы, особенно "Эдвард Руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и "Труп невесты", чтобы понять, что этот проект просто создан для него. От Бертона будут ожидать много, ведь Уэнсдей настолько популярна, что стала мемом.

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Что известно о предстоящем сериал "Wednesday"

В сериале покажут обучения Уэнсдей в Nevermore Academy, где она учиться обуздать экстрасенсорные способности. В процессе девушка пытается помешать ужасной серии убийств и разгадать сверхъестественную тайну, которая запутала ее родителей 25 лет назад. И, конечно, как же без романтической линии.

Первый сезон будет состоять из 8 серий. Разработка проекта началась еще в октябре 2020 года, но точная дата премьеры пока неизвестна. И хотя фанатам Аддамсов очень хочется узнать список главных актеров, в Netflix еще не раскрыли эту тайну.



Постер сериала про Уэнсдей / Фото Netflix

Кто такие семейка Аддамсов