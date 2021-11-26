Более того, первый фильм уже в разработке. Его постановкой занимается сценарист фильма Marvel "Вечные" Патрик Берли, имеющий творческое видение этой культовой франшизы. В новой ленте главным героям предстоит совершить путешествие во времени.

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Когда его покажут зрителям – пока неизвестно.

Что мы знаем о франшизе "Могучие Рейнджеры"

Когда-то "Могучие Рейнджеры" были самой рейтинговой программой на американском телевидении. Выше всего зрители и критики оценили следующие сезоны: "Диногрим", "Зео", "Могучие Рейнджеры в космосе", RPM и "Могучие морфы". Каждый сезон "Могучих Рейнджеров" рассказывает о том, как группа людей определенным образом становятся Могучими Рейнджерами – героями в костюмах и шлемах, борющихся со злодеями, желающими захватить или уничтожить мир.

По сюжету каждая часть отличается друг от друга. По состоянию на 2021 год вышло 27 сезонов.

"Могучие Рейнджеры" 2017: смотрите украинский трейлер.