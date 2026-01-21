Какие сериалы украинцы смотрят сейчас: самое популярное на Netflix

Во время постоянных обстрелов, отключений света, отсутствия тепла хочется хотя бы как-то отвлечься. Многие люди предпочитают просматривать фильмы и сериалы, а отзывами делятся в соцсетях.

Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных сериалов в Украине, поэтому можно увидеть, что украинцы смотрят чаще всего.

Какие сериалы сейчас самые популярные в Украине?

"Его и ее"

Этот мини-сериал уже несколько недель активно обсуждают в соцсетях. Его легко можно посмотреть за вечер, ведь состоит всего из 6 эпизодов. Главные герои – детектив и журналистка, которые до сих пор женаты, но давно не общались. Сейчас они стремятся раскрыть убийство, в совершении которого подозревают друг друга.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

Этот мини-сериал вы точно проглотите за вечер, ведь он держит в напряжении с первой минуты и состоит всего из трех эпизодов. Сюжет разворачивается вокруг убийства, которое случается в роскошном поместье. Эту тайну берется разгадать женщина острого ума и большой настойчивости – леди Айлина Брент. Удастся ли женщине преодолеть все препятствия и докопаться до правды?

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убегай"

Еще один британский мини-сериал, который сейчас вирусится в сети. Саймон Грин ищет свою дочь Пейдж Грин. Так он оказывается в эпицентре дела об убийстве и наталкивается на тайны, которые могут навсегда разрушить его семью.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы сейчас смотрят:

"Очень странные дела", 5 сезон;

"Очень странные дела", 4 сезон;

"Очень странные дела", 3 сезон;

"Очень странные дела", 1 сезон;

"Эмили в Париже", 5 сезон;

"Человек против младенца", 1 сезон.

