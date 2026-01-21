Що дивляться українці, коли немає світла: найпопулярніші серіали на Netflix
- Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців включають "Його і її", "Сім циферблатів Аґати Крісті" та "Утікай".
- Також популярністю користуються "Дивні дива" та "Емілі в Парижі".
У час постійних обстрілів, відключень світла, відсутності тепла хочеться хоча б якось відволіктися. Багато людей надають перевагу переглядам фільмів та серіалів, а відгуками діляться в соцмережах.
Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні, тож можна побачити, що українці переглядають найчастіше.
Які серіали зараз найпопулярніші в Україні?
"Його і її"
Цей мінісеріал вже кілька тижнів активно обговорюють у соцмережах. Його легко можна подивитися за вечір, адже складається лише з 6 епізодів. Головні герої – детектив та журналістка, які досі одружені, але давно не спілкувалися. Зараз вони прагнуть розкрити вбивство, у скоєнні якого підозрюють одне одного.
"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Сім циферблатів Аґати Крісті"
Цей мінісеріал ви точно проковтнете за вечір, адже він тримає в напрузі з першої хвилини і складається лише з трьох епізодів. Сюжет розгортається навколо вбивства, яке трапляється у розкішному маєтку. Цю таємницю береться розгадати жінка гострого розуму та неабиякої наполегливості – леді Айліна Брент. Чи вдасться жінці подолати всі перешкоди та докопатися до правди?
"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Утікай"
Ще один британський мінісеріал, який зараз віруситься в мережі. Саймон Грін шукає свою доньку Пейдж Грін. Так він опиняється в епіцентрі справи про вбивство та натрапляє на таємниці, які можуть назавжди зруйнувати його сім'ю.
"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також українці зараз дивляться:
- "Дивні дива", 5 сезон;
- "Дивні дива", 4 сезон;
- "Дивні дива", 3 сезон;
- "Дивні дива", 1 сезон;
- "Емілі в Парижі", 5 сезон;
- "Людина проти немовляти", 1 сезон.
Які українські серіали зараз можна подивитися на Netflix?
- На стримінговій платформі є серіал "Спіймати Кайдаша", який вже кілька років обожнює українська публіка. Там бачимо не лише улюблених акторів, а й ситуації, що знайомі багатьом родинам. А також перегляд цього серіалу завжди покращує настрій.
- Також можна подивитися "Жіночий лікар. Нове життя". Це улюблена історія лікаря Михайла Гончара та його колег, які живуть і працюють під час повномасштабної війни.