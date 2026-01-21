Укр Рус
21 січня, 19:55
2

Що дивляться українці, коли немає світла: найпопулярніші серіали на Netflix

Христина Кобак
Основні тези
  • Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців включають "Його і її", "Сім циферблатів Аґати Крісті" та "Утікай".
  • Також популярністю користуються "Дивні дива" та "Емілі в Парижі".

У час постійних обстрілів, відключень світла, відсутності тепла хочеться хоча б якось відволіктися. Багато людей надають перевагу переглядам фільмів та серіалів, а відгуками діляться в соцмережах.

Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні, тож можна побачити, що українці переглядають найчастіше. 

Які серіали зараз найпопулярніші в Україні?

"Його і її"

Цей мінісеріал вже кілька тижнів активно обговорюють у соцмережах. Його легко можна подивитися за вечір, адже складається лише з 6 епізодів. Головні герої – детектив та журналістка, які досі одружені, але давно не спілкувалися. Зараз вони прагнуть розкрити вбивство, у скоєнні якого підозрюють одне одного. 

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Цей мінісеріал ви точно проковтнете за вечір, адже він тримає в напрузі з першої хвилини і складається лише з трьох епізодів. Сюжет розгортається навколо вбивства, яке трапляється у розкішному маєтку. Цю таємницю береться розгадати жінка гострого розуму та неабиякої наполегливості – леді Айліна Брент. Чи вдасться жінці подолати всі перешкоди та докопатися до правди? 

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

Ще один британський мінісеріал, який зараз віруситься в мережі. Саймон Грін шукає свою доньку Пейдж Грін. Так він опиняється в епіцентрі справи про вбивство та натрапляє на таємниці, які можуть назавжди зруйнувати його сім'ю. 

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу 

Також українці зараз дивляться:

  • "Дивні дива", 5 сезон;
  • "Дивні дива", 4 сезон;
  • "Дивні дива", 3 сезон;
  • "Дивні дива", 1 сезон;
  • "Емілі в Парижі", 5 сезон;
  • "Людина проти немовляти", 1 сезон. 

Які українські серіали зараз можна подивитися на Netflix?

  • На стримінговій платформі є серіал "Спіймати Кайдаша", який вже кілька років обожнює українська публіка. Там бачимо не лише улюблених акторів, а й ситуації, що знайомі багатьом родинам. А також перегляд цього серіалу завжди покращує настрій.
  • Також можна подивитися "Жіночий лікар. Нове життя". Це улюблена історія лікаря Михайла Гончара та його колег, які живуть і працюють під час повномасштабної війни. 