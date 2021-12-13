Netflix снова впечатляет: показал сцену с тренировкой Цири и новые кадры из сериала "Ведьмак"

Авторы сериала еще больше подогревают любопытство зрителей и после выхода трейлера и битвы с Геральдом Netflix опубликовал новый фрагмент продолжения. Премьера продолжения уже совсем скоро – 17 декабря 2021 года.

В ролике мы видим тренировку Фреи Аллан, исполнительницы роли Цири. Ей сложно дается упражнение с маятником, сначала она терпит неудачу, но потом берет себя в руки и делает успешную попытку. За ее тренировкой наблюдают два ведьмака: Ламберт (Пол Бульон) и Койон (Ясен Атор).

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В будущем боевое искусство поможет ей в борьбе с монстрами и людьми.

Тренировка Цири: смотрите новый фрагмент из второго сезона "Ведьмака"

Кроме нового фрагмента, нам показали новые кадры из второго сезона, на которых изображены главные герои.

"Ведьмак" 2 сезон: новые кадры / Фото comicbook.com

Новые эпизоды "Ведьмака" – это прямое продолжение истории первого сезона. Геральд и Цири, встретившиеся в финале предыдущего сезона, отправляются в ведьмачью крепость Каэр Морхен, которую нам покажут впервые. Кроме того, зрители увидят обучение Цириллы ведьмачьему ремеслу.

Эпизод 1 – A Grain of Truth ("Зерно истины");

Эпизод 2 – Kaer Morhen ("Каэр Морхен");

Эпизод 3 – What is Lost ("Что потеряно");

Эпизод 4 – Redanian Intelligence ("Реданская разведка");

Эпизод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиной");

Эпизод 6 – Dear Friend ("Близкий друг");

Эпизод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Эпизод 8 – (название последнего эпизода пока неизвестно).

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Напомним, недавно в рамках двухчасового стрима создатели сериала показали специальный "Путеводитель для новичка" по миру эпического сериала. Видеогид направлен помочь новичкам быстро войти в курс дела. Видео поможет и тем, кто не видел первый сезон и не читал книг Анджея Сапковского, но и напомнит предыдущие события сериала для знатоков и поклонников перед премьерой.