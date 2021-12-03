Видеогид предназначен помочь новичкам быстро войти в курс дела. Видео поможет и тем, кто не видел первого сезона и не читал книг Анджея Сапковского, но также и напомнит предыдущие события сериала для знатоков и поклонников перед премьерой.
Не пропустите Геральт сражается с огромным монстром: создатели "Ведьмака" показали новый фрагмент второго сезона
Напомним, что продолжение истории о приключениях ведьмака Геральта из Ривии, волшебницы Йеннифэр из Венгерберга и Цири можно будет увидеть уже 17 декабря 2021 года.
Важно, что "Путеводитель для новичка" по миру сериала можно посмотреть с официальным дубляжем на украинском языке.
"Ведьмак" 2 сезон, путеводитель новичка: смотрите видео
Актеры второго сезона "Ведьмака"
- Генри Кавил (Геральт),
- Аня Чалотра (Йеннифэер),
- Фрейя Аллан (Цирилла),
- Джои Бетти (Лютик),
- Аджоо Андо,
- Крис Фултон ("Бриджертоны"),
- Ким Бодни ("Убивая Еву"),
- Кэсси Клэр ("О чудесном новом мире"),
- Лиз Карр ("Безмолвный свидетель"),
- Грехем Мактавиш ("Иностранец"),
- Кевин Дойл ("Аббатство Даунтон"),
- Саймон Келлов ("Четыре свадьбы и похороны").