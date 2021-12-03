Видеогид предназначен помочь новичкам быстро войти в курс дела. Видео поможет и тем, кто не видел первого сезона и не читал книг Анджея Сапковского, но также и напомнит предыдущие события сериала для знатоков и поклонников перед премьерой.

Не пропустите Геральт сражается с огромным монстром: создатели "Ведьмака" показали новый фрагмент второго сезона

Напомним, что продолжение истории о приключениях ведьмака Геральта из Ривии, волшебницы Йеннифэр из Венгерберга и Цири можно будет увидеть уже 17 декабря 2021 года.

Важно, что "Путеводитель для новичка" по миру сериала можно посмотреть с официальным дубляжем на украинском языке.

"Ведьмак" 2 сезон, путеводитель новичка: смотрите видео

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Актеры второго сезона "Ведьмака"