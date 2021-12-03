Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського, але й нагадає попередні події серіалу для знавців та шанувальників перед прем'єрою.
Не пропустіть Геральд б'ється з величезним монстром: творці "Відьмака" показали новий фрагмент другого сезону
Нагадаємо, що продовження історії про пригоди відьмака Ґеральта з Рівії, чарівниці Єнніфер з Венгерберга, та Цирі можна буде побачити вже 17 грудня 2021 року.
Важливо, що "Путівник для новачка" по світу серіалу можна переглянути з офіційним дубляжем українською мовою.
"Відьмак" 2 сезон, путівник новачка: дивіться відео
Актори другого сезону "Відьмака"
- Генрі Кавіл (Ґеральт),
- Аня Чалотра (Єнніфер),
- Фрейя Аллан (Цирілла),
- Джої Беті (Лютік),
- Аджоа Андо,
- Кріс Фултон ("Бріджертони"),
- Кім Бодні ("Вбиваючи Єву"),
- Кессі Клер ("Про чудовий новий світ"),
- Ліз Карр ("Безмовний свідок"),
- Ґрехем Мактавіш ("Чужоземець"),
- Кевін Дойл ("Абатство Даунтон"),
- Саймон Келлов ("Чотири весілля та похорони").