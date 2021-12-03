Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського, але й нагадає попередні події серіалу для знавців та шанувальників перед прем'єрою.

Не пропустіть Геральд б'ється з величезним монстром: творці "Відьмака" показали новий фрагмент другого сезону

Нагадаємо, що продовження історії про пригоди відьмака Ґеральта з Рівії, чарівниці Єнніфер з Венгерберга, та Цирі можна буде побачити вже 17 грудня 2021 року.

Важливо, що "Путівник для новачка" по світу серіалу можна переглянути з офіційним дубляжем українською мовою.

"Відьмак" 2 сезон, путівник новачка: дивіться відео

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

Актори другого сезону "Відьмака"