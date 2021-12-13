У ролику ми бачимо тренування Фреї Аллан, виконавиці ролі Цірі. Їй складно дається вправа з маятником, спочатку вона зазнає невдачі, але потім бере себе в руки й робить успішну спробу. За її тренуванням спостерігають два відьмаки: Ламберт (Пол Бульйон) і Койон (Ясен Атор).
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У майбутньому бойове мистецтво допоможе їй у боротьбі з монстрами та людьми.
Тренування Цірі: дивіться новий фрагмент з другого сезону "Відьмака"
Крім нового фрагменту, нам показали нові кадри з другого сезону, на яких зображено головних героїв.
"Відьмак" 2 сезон: нові кадри / Фото comicbook.com
Нові епізоди "Відьмака" – це пряме продовження історії першого сезону. Геральд та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю Каер Морхен, яку нам покажуть вперше. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли відьмачому ремеслу.
Назви епізодів другого сезону
- Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");
- Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхен");
- Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");
- Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");
- Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");
- Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");
- Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");
- Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).
Нагадаємо, нещодавно у межах двогодинного стріму творці серіалу показали спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу. Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського, але й нагадає попередні події серіалу для знавців та шанувальників перед прем'єрою.