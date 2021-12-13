У ролику ми бачимо тренування Фреї Аллан, виконавиці ролі Цірі. Їй складно дається вправа з маятником, спочатку вона зазнає невдачі, але потім бере себе в руки й робить успішну спробу. За її тренуванням спостерігають два відьмаки: Ламберт (Пол Бульйон) і Койон (Ясен Атор).

​Читайте також Найкращі комедії про пригоди у Лас-Вегасі і не тільки: добірка для вихідних із друзями

У майбутньому бойове мистецтво допоможе їй у боротьбі з монстрами та людьми.

Тренування Цірі: дивіться новий фрагмент з другого сезону "Відьмака"

Крім нового фрагменту, нам показали нові кадри з другого сезону, на яких зображено головних героїв.

"Відьмак" 2 сезон: нові кадри / Фото comicbook.com

Нові епізоди "Відьмака" – це пряме продовження історії першого сезону. Геральд та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю Каер Морхен, яку нам покажуть вперше. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли відьмачому ремеслу.

Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

Назви епізодів другого сезону

Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");

Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхен");

Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");

Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");

Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");

Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");

Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).

Нагадаємо, нещодавно у межах двогодинного стріму творці серіалу показали спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу. Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського, але й нагадає попередні події серіалу для знавців та шанувальників перед прем'єрою.